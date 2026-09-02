Giochi del Mediterraneo: oro per Tamberi nel salto in alto. Italia da record

Ovazione per Gimbo che vince l’oro in scioltezza. Azzurri a sei medaglie da Bari 1997

L’Italia continua a fare incetta di medaglie, e mette nel mirino il record di Bari 1997 (193, ne mancano sei), ma la star del giorno ai Giochi del Mediterraneo è Gimbo Tamberi, che non tradisce le attese portando a casa l’unico oro che mancava al suo ricco palmares.

Tutto per lui lo stadio Valente di Taranto che acclama il saltatore marchigiano già al suo arrivo in pista. Chi pensava che il fresco campione europeo di salto in alto potesse saltare l’appuntamento in ragione di un calendario serrato che lo vedrà impegnato nelle finali di Diamond League in programma venerdì e sabato a Bruxelles, deve ricredersi. Tamberi onora l’impegno e si aggiudica in scioltezza una gara mai in discussione. (Ansa)