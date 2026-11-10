Gioco di società

La proprietà era assente. A presentare i Cioffi ci ha pensato un presidente onorario sui generis, che ha preferito soffermarsi sui soldi spesi, sulla mediocrità del campionato e sulla mancanza di risultati, arrivando persino a invitare chi non se la sente ad andare via, con riferimento ai calciatori. Una comunicazione francamente poco opportuna

Taranto, il campionato delle eccezioni. I Ladisa hanno perso la bussola, ora tocca ai Cioffi evitare il naufragio. C’è un Taranto che, più che giocare un campionato, sembra impegnato a collezionare eccezioni. Eccezioni nelle scelte, nelle strategie, nella gestione degli uomini e, soprattutto, nella programmazione. Quello dei fratelli Ladisa è ormai diventato un percorso a ostacoli nel quale ogni soluzione proposta finisce, puntualmente, per generare un problema nuovo.

Dopo aver liquidato alla terza giornata Pagni e Giuliatto, quando ancora non avevano conosciuto il sapore della sconfitta, la proprietà ha concesso qualche domenica in più a Montervino e al meno incisivo Tiozzo. Adesso si riparte ancora. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, nuova speranza. Benvenuti alla famiglia Cioffi.

La particolarità, questa volta, è che padre e figlio, Renato e Angelo Cioffi, lavoreranno fianco a fianco all’interno della stessa società. Una circostanza certamente singolare nel calcio, ma che nella gestione Ladisa non deve sorprendere più di tanto. Qui le eccezioni sembrano essere diventate la regola.

A Renato Cioffi spetterà il compito più complicato: rimettere in piedi una squadra che ha smarrito convinzioni, identità e probabilmente anche fiducia in se stessa. Dovrà farlo in un ambiente esasperato, con una tifoseria che comincia a perdere la pazienza e con una classifica che non concede più margini di errore.

Con il loro arrivo, il Taranto inaugura di fatto il terzo campionato della stagione 2026/27. Un primato in classifica distante nove punti, la zona playoff a tre lunghezze e, soprattutto, l’obbligo di conquistare la Coppa Italia regionale per tenere aperta la possibilità di una promozione in Serie D attraverso il trofeo. Un quadro che definire complicato sarebbe persino generoso.

L’esperienza di Renato Cioffi non è in discussione. Ma l’esperienza, da sola, non basta quando si eredita una situazione costruita senza una precisa logica tecnica. La rosa presenta qualche figurina di troppo, diversi doppioni in determinati reparti e una distribuzione delle caratteristiche che lascia parecchie perplessità. Troppe mani sono intervenute nella costruzione di questo organico, proprietà compresa, senza che emergesse un progetto tecnico realmente riconoscibile. Il risultato è una squadra assemblata più per stratificazione di scelte che per una precisa idea di calcio.

Cioffi predilige il 4-2-3-1? Benissimo, ma dovrà probabilmente fare i conti con una rosa che non sembra essere stata costruita per interpretare al meglio quel sistema. Le caratteristiche di Bonavolontà, Dipaolantonio, Angiulli, Skoric e del cosiddetto “tulipano” dal nome impronunciabile impongono riflessioni e adattamenti. Senza dimenticare la sovrabbondanza di esterni offensivi che, fino a questo momento, hanno prodotto più presenze che gol.

A completare il quadro ci sono la lentezza dei centrali difensivi titolari e una panchina che, per qualità e affidabilità, non offre grandi garanzie. Insomma, il nuovo allenatore non riceve una macchina da corsa da mettere semplicemente in moto. Riceve un’automobile da revisionare mentre è già in corsa, con il rischio concreto che qualche pezzo salti per strada.

Anche la nomina del giovane Angelo Cioffi a direttore sportivo merita una riflessione. Non per una questione anagrafica, né per pregiudizi sulle capacità di un ragazzo che avrà certamente ambizione e voglia di affermarsi. Ma perché affidare ruoli così delicati a padre e figlio all’interno dello stesso staff comporta una sovrapposizione di responsabilità che andrà gestita con grande attenzione. Nel calcio servono ruoli definiti, autonomia decisionale e chiarezza nei rapporti professionali. Non basta condividere un cognome per garantire un’organizzazione efficace.

Ad Angelo vanno comunque i migliori auguri. Avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore in una piazza importante, ma dovrà comprendere rapidamente che Taranto non è una realtà qualsiasi. Qui non si amministrano soltanto risultati e classifiche: si gestiscono aspettative, passione, delusioni e una storia calcistica che meriterebbe ben altro rispetto. Magari, con il tempo, ci sarà spazio anche per una piccola rivisitazione del look. Ma quella, naturalmente, è la parte meno importante della faccenda.

La questione vera riguarda il mare nel quale i Cioffi hanno deciso di navigare. Perché il pericolo maggiore non è rappresentato soltanto dalle difficoltà tecniche della squadra. Il vero rischio è il metodo Ladisa: quello dell’usa e getta, delle decisioni repentine, delle persone che arrivano con grandi aspettative e che rischiano di essere scaricate alla prima difficoltà. Un sistema nel quale sembra mancare una linea di continuità e nel quale le responsabilità vengono spesso diluite, mentre le conseguenze ricadono puntualmente su chi è chiamato a lavorare sul campo.

Renato e Angelo farebbero bene a conoscere fino in fondo le dinamiche della società nella quale sono entrati. Sarebbe un peccato se finissero anche loro nella stessa nassa nella quale, prima o poi, sono rimasti impigliati tanti altri.

Ma il discorso, a questo punto, deve necessariamente allargarsi alla proprietà. I fratelli Ladisa sembrano ancora convinti che il calcio sia una questione prevalentemente economica. Si investono soldi, tanti soldi, e si pretende che i risultati arrivino automaticamente. Ma il calcio non funziona così. Il denaro può aiutare, può consentire di allestire organici competitivi, ma non sostituisce la competenza, la programmazione, l’organizzazione e soprattutto la capacità di scegliere le persone giuste.

La tifoseria, intanto, si è stancata. La contestazione monta, la pazienza diminuisce e le avvisaglie erano già evidenti durante la presentazione dei nuovi responsabili tecnici. Un appuntamento che avrebbe dovuto rappresentare un momento di rilancio e di rassicurazione si è trasformato nell’ennesima occasione persa.

La proprietà era assente. A presentare i Cioffi ci ha pensato un presidente onorario sui generis, che ha preferito soffermarsi sui soldi spesi, sulla mediocrità del campionato e sulla mancanza di risultati, arrivando persino a invitare chi non se la sente ad andare via, con riferimento ai calciatori. Una comunicazione francamente poco opportuna.

In un momento nel quale servirebbero unità, fiducia e responsabilità, si è scelto di parlare ancora una volta di denaro e di scaricare tensioni sull’ambiente. Di programmi tecnici, di obiettivi concreti, di durata degli incarichi dei nuovi arrivati, di garanzie sul futuro immediato e di protezione del gruppo squadra dalla contestazione, invece, nemmeno l’ombra. E Sebastiano Ladisa? Ancora assente.

Sarebbe arrivato il momento che il presidente si assumesse pubblicamente le proprie responsabilità. Perché le scelte delle risorse umane, gli avvicendamenti continui, la costruzione di una rosa che presenta evidenti squilibri e le carenze organizzative non sono responsabilità di chi viene chiamato oggi a tentare di rimediare. Sono responsabilità di chi governa la società.

Non si può pretendere di esercitare il potere decisionale senza assumersi anche il peso delle conseguenze. Non si può intervenire continuamente sulle persone, cambiare allenatori, direttori sportivi e collaboratori, per poi sottrarsi al confronto quando i risultati non arrivano. E non si può pensare che una piazza come Taranto rimanga eternamente in attesa, accontentandosi di annunci e cambi di gestione. Anche l’assenza di Camicia, direttore generale ormai silenzioso quasi quanto invisibile, durante la presentazione dei Cioffi, non contribuisce certo a trasmettere l’immagine di una società organizzata e compatta.

Domani, intanto, si torna in campo. C’è una Coppa Italia da onorare e un passaggio del turno da conquistare, con la concreta possibilità di ritrovare ancora il Canosa sulla strada del Taranto. Non c’è più spazio per le parole: servono risposte, possibilmente immediate.

Ai Cioffi auguriamo di trovare la strada giusta, di riuscire a ricostruire un gruppo e di ottenere quei risultati che la città attende. Ma soprattutto auguriamo loro di conservare lucidità e autonomia, senza lasciarsi travolgere da una gestione che finora ha dimostrato più improvvisazione che programmazione. Perché il Taranto non può permettersi un quarto campionato stagionale, né l’ennesima rivoluzione nel caso in cui anche questa scommessa dovesse andare male.

Una cosa, però, dovrebbe essere ormai chiara ai fratelli Ladisa: il problema del Taranto non può essere sempre chi arriva dopo. Prima o poi bisognerà interrogarsi seriamente anche su chi prende le decisioni.

Il denaro speso non assolve dagli errori commessi. E la passione di una tifoseria non è un credito illimitato al quale attingere ogni volta che una scelta si rivela sbagliata. A Taranto non servono altri nomi da presentare, altre teste da far saltare o altri campionati da ricominciare. Serve una società. Vera, organizzata, competente e soprattutto responsabile. Perché, a forza di cambiare gli uomini, il rischio è che a naufragare definitivamente sia il Taranto.