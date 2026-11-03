I Ladisa chiedono ai tifosi l’allenatore da portare a Taranto

Una proprietà autorevole non cerca consensi preventivi per ogni decisione, ma ha il coraggio di assumersi responsabilità e di sostenere le proprie scelte, nel bene e nel male

La scelta del nuovo allenatore dovrebbe essere il frutto di una valutazione tecnica, di un progetto e di una precisa strategia societaria. Invece, a quanto pare, il casting per la panchina del Taranto rischia di trasformarsi nell’ennesimo terreno di incertezza.

Il nome di Pino Di Meo, che sembrerebbe essere in cima alle preferenze dei Ladisa, sarebbe infatti subordinato anche al parere della piazza, alla luce di un episodio risalente alla sua esperienza sulla panchina del Bisceglie e non gradito a gran parte della tifoseria rossoblù. In serata sarebbe previsto un confronto tra la proprietà e una rappresentanza dei tifosi, pronta a manifestare il proprio dissenso.

Ascoltare la tifoseria è legittimo, anzi doveroso, soprattutto in una piazza passionale come Taranto. Ma un conto è ascoltare, un altro è delegare ad altri la responsabilità delle proprie decisioni. La società deve assumersi fino in fondo il compito di scegliere, valutando competenze, curriculum e capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una proprietà autorevole non cerca consensi preventivi per ogni decisione, ma ha il coraggio di assumersi responsabilità e di sostenere le proprie scelte, nel bene e nel male. Perché una società fragile nelle decisioni, condizionata dalle pressioni del momento e incapace di indicare una direzione precisa, difficilmente può costruire qualcosa di solido. E Taranto, dopo tante delusioni, non ha bisogno di ulteriori tentennamenti: ha bisogno di certezze, programmazione e soprattutto di una dirigenza che sappia esercitare il proprio ruolo. I tifosi hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero. La società ha il dovere di decidere.