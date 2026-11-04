Iannini nuovo tecnico del Taranto, la montagna ha partorito il topolino

La scelta di Gaetano Iannini per la guida tecnica rossoblù, se confermata, è una di quelle che meritano un’analisi senza pregiudizi, ma anche senza sconti

Ancora una scommessa, Iannini e quei dubbi che non si possono ignorare. La piazza rossoblù merita certezze, non esperimenti. E il curriculum del nuovo allenatore impone più di una riflessione. A Taranto sembra non esserci mai fine alle delusioni. Quando i tifosi pensano che sia arrivato il momento di voltare pagina, ecco puntualmente una decisione che riapre interrogativi e alimenta nuove perplessità.

La scelta di Gaetano Iannini per la guida tecnica rossoblù, se confermata, è una di quelle che meritano un’analisi senza pregiudizi, ma anche senza sconti. Partiamo dai fatti. Iannini arriva da un percorso che lo ha visto prima impegnato nel settore giovanile della Cavese e successivamente alla guida di prime squadre in Serie D, con le esperienze di Fasano e Francavilla. Al Fasano l’avventura si è conclusa nel novembre 2024, dopo un avvio di campionato caratterizzato da una sola vittoria e sei pareggi nelle prime dodici giornate. La società decise di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla.

Anche l’esperienza successiva al Francavilla non ha rappresentato finora la consacrazione di un allenatore capace di imporsi stabilmente nella categoria. Attenzione: non stiamo dicendo che un tecnico non possa crescere, migliorare e dimostrare il proprio valore. Nel calcio esistono allenatori che hanno costruito grandi carriere partendo da esperienze difficili.

Ma Taranto è Taranto. Qui non si tratta semplicemente di allenare una squadra e preparare una partita la domenica. Qui ci sono una tifoseria esigente, una storia importante, una maglia che pesa e una società chiamata a rispondere delle proprie scelte. Ed è proprio questo il punto: quali garanzie offre Iannini?

Qual è il progetto tecnico che lo accompagna? Quali sono i risultati che hanno convinto la dirigenza? Quale idea di calcio vuole proporre? E soprattutto, perché la società ritiene che sia lui l’uomo giusto per affrontare una situazione che richiede personalità, esperienza e capacità di gestire una pressione tutt’altro che ordinaria?

Non bastano l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. Non bastano le buone intenzioni. C’è poi una questione che meriterebbe maggiore chiarezza: il percorso dirigenziale che viene attribuito a Iannini prima dell’attività di allenatore. Sarebbe interessante conoscere nel dettaglio incarichi, società, stagioni e risultati ottenuti in quell’ambito. Perché anche le esperienze fuori dal campo devono essere valutate sulla base di fatti concreti. E intanto i tifosi continuano a chiedersi quale sia la vera direzione del progetto rossoblù.

Il problema non è concedere fiducia a un allenatore emergente. Il problema è pretendere che una piazza come Taranto accetti ogni scelta senza poter conoscere le ragioni che l’hanno determinata. La società ha il dovere di spiegare, programmare e assumersi le proprie responsabilità. Perché i tifosi non chiedono soltanto un allenatore nuovo. Chiedono una squadra credibile, una prospettiva seria e la sensazione che finalmente qualcuno sappia dove vuole portare il Taranto. Di scommesse, di promesse e di cambiamenti annunciati ne abbiamo già visti abbastanza.

Taranto merita rispetto. E il rispetto passa anche attraverso scelte tecniche all’altezza della sua storia. La domanda, dunque, resta una: Iannini è davvero l’uomo giusto oppure siamo davanti all’ennesima scommessa di una società che continua a chiedere pazienza a una tifoseria ormai stanca di aspettare?