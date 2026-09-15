Il Coni dichiara inammissibile il ricorso del Taranto

La società rossoblu, guidata dall’imprenditore barese, dovrà pagare anche le spese legali

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla S.S. Taranto contro la penalizzazione di 2 punti in classifica inflitta alla società in relazione ai disordini avvenuti durante la finale playoff contro il Gladiator.

Il ricorso era stato presentato nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Terza Sezione, comunicata nel dispositivo il 2 luglio 2026 e nelle motivazioni il 7 luglio 2026.

La Corte d’Appello Federale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal Taranto contro la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, aveva ridotto le sanzioni nei confronti della società: tre gare a porte chiuse nella stagione sportiva 2026/2027, un’ammenda di 6.500 euro e la penalizzazione di 2 punti in classifica.

Con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, il ricorso del Taranto è stato quindi dichiarato inammissibile. Il Collegio ha inoltre disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidandole in 3.000 euro, oltre agli accessori di legge, in favore della FIG