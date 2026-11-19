Taranto non può permettersi di avere impianti all’avanguardia e, contemporaneamente, un tessuto sportivo costretto a sopravvivere tra difficoltà economiche, incertezze e mancanza di prospettive

Giochi, lo sport aspetta ancora. Il rischio è che l’eredita resti incompiuta. Sono trascorsi oltre due mesi dalla conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Le grandi strutture sono state realizzate, ma il futuro dello sport tarantino continua a interrogare istituzioni e amministratori. Il problema non era soltanto costruire gli impianti, ma garantire loro una vita, una gestione e una funzione al servizio della città.

I Giochi del Mediterraneo sono ormai alle spalle. Le cerimonie, le competizioni, le delegazioni internazionali e quella straordinaria vetrina che Taranto ha avuto l’opportunità di offrire al mondo appartengono alla cronaca di un evento concluso il 3 settembre scorso. Oggi, però, siamo davanti alla prova più importante: quella dell’eredità.

Sono trascorsi oltre sessanta giorni e la domanda che avrebbe dovuto trovare risposta già prima della conclusione della manifestazione è diventata inevitabile: che cosa sta realmente accadendo allo sport tarantino? Quale futuro attende le società sportive, gli atleti, i giovani e le tante realtà che per anni hanno dovuto fare i conti con impianti insufficienti, difficoltà organizzative e precarietà?

Perché una cosa deve essere chiara: i Giochi del Mediterraneo non dovevano rappresentare soltanto un appuntamento internazionale da organizzare e portare a termine. Dovevano essere l’occasione per cambiare definitivamente il volto dello sport cittadino. Eppure, oggi, la sensazione è che, conclusa la grande manifestazione, la questione più importante sia ancora quella da affrontare: trasformare le opere in un sistema sportivo realmente funzionante.

Non si tratta di negare quanto è stato realizzato. Sarebbe ingiusto non riconoscere l’importanza degli investimenti e delle strutture che oggi rappresentano un patrimonio potenziale per Taranto. Alcuni impianti hanno già ripreso a ospitare attività e appuntamenti sportivi. Ma questo non basta a risolvere il problema complessivo.

Lo Stadio Iacovone è tornato a disposizione del calcio cittadino, il centro tennis Magna Grecia ha ospitato un torneo internazionale. Ma resta aperta, ad esempio, la questione dello Stadio del Nuoto, una struttura importante e particolarmente impegnativa sotto il profilo economico, per la quale occorre ancora individuare un modello di gestione sostenibile. E non è un dettaglio. Una struttura sportiva moderna, senza un gestore, senza risorse adeguate e senza una programmazione certa, rischia di diventare un problema anziché una risorsa.

Il Comune ha avviato nuove procedure per individuare proposte di partenariato pubblico/privato relative allo Iacovone e allo Stadio del Nuoto. È un passaggio importante, ma dimostra anche quanto sia ancora necessario lavorare per definire il futuro di queste strutture.

La questione, tuttavia, va ben oltre i singoli impianti. Dove si colloca, in tutto questo, il mondo dello sport tarantino? Dove sono le condizioni per consentire alle società sportive di programmare la propria attività, investire sui giovani, costruire progetti tecnici ambiziosi e competere con realtà che da anni dispongono di organizzazioni e risorse decisamente più solide? E soprattutto, quale progetto complessivo si intende mettere in campo per evitare che il patrimonio impiantistico realizzato in occasione dei Giochi rimanga scollegato dalle esigenze quotidiane dello sport cittadino?

È una domanda che riporta alla memoria considerazioni espresse già nel marzo 2025 da Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore. Allora si richiamava l’urgenza di non rinviare ulteriormente gli interventi a sostegno delle realtà sportive, indicando nella collaborazione tra società, imprenditoria, politica e istituzioni la strada per costruire una prospettiva comune.

Quelle riflessioni, a distanza di tempo, conservano una sorprendente attualità. Anzi, oggi hanno un significato ancora più concreto, perché non si parla più di prevenire un possibile problema futuro, ma di affrontare le questioni che il dopo Giochi ha inevitabilmente portato in primo piano.

La proposta di una Polisportiva, o comunque di un organismo capace di mettere in rete le energie sportive ed economiche del territorio, merita ancora attenzione. Non come semplice enunciazione di principio, ma come possibile strumento operativo per sostenere le società, favorire investimenti, coordinare le attività e costruire una strategia che guardi oltre le singole stagioni sportive.

Taranto non può permettersi di avere impianti all’avanguardia e, contemporaneamente, un tessuto sportivo costretto a sopravvivere tra difficoltà economiche, incertezze e mancanza di prospettive. Non può permettersi che il grande investimento infrastrutturale non produca opportunità per le associazioni, per i settori giovanili, per gli atleti e per le nuove generazioni. Non può permettersi, soprattutto, di confondere il successo organizzativo di un grande evento con il rilancio strutturale dello sport.

La nomina di Taranto a Capitale Mediterranea dello Sport per il 2027 rappresenta un’ulteriore opportunità e un riconoscimento importante. Ma proprio per questo dovrebbe diventare uno stimolo ad accelerare le decisioni, non un motivo per rimandarle.

Servono risposte, un cronoprogramma, responsabilità precise e un confronto vero con chi lo sport lo pratica e lo sostiene ogni giorno. Occorre sapere quali impianti saranno effettivamente disponibili, con quali tariffe, quali modalità di accesso, quali soggetti li gestiranno e quali risorse saranno destinate alla loro manutenzione. Ma occorre anche capire come sostenere le società sportive che rappresentano la parte viva e indispensabile di questo sistema.

Perché il patrimonio sportivo di una città non si misura soltanto contando gli stadi, le piscine e i palazzetti. Si misura soprattutto attraverso le persone che li frequentano, le società che li animano, i ragazzi che vi crescono e le opportunità che riesce a offrire alla comunità.

I Giochi del Mediterraneo sono finiti. Adesso non servono altre promesse, né nuove dichiarazioni d’intenti. Serve una politica sportiva capace di dare continuità a quanto è stato realizzato. Le preoccupazioni di ieri sulle possibili “cattedrali nel deserto” non possono essere archiviate come un allarme superato. Devono diventare un monito per chi ha la responsabilità di decidere.

Taranto ha già dimostrato di poter organizzare un grande evento internazionale. Adesso deve dimostrare di saper costruire un grande futuro sportivo. E questa volta non ci sono cerimonie inaugurali da aspettare: bisogna cominciare subito.