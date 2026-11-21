Il presidente Sebastiano Ladisa sembra nutrire una passione irrefrenabile per le questioni tecniche. Non si limita a occuparsi della società: pare che voglia partecipare attivamente anche alla composizione della squadra, alle scelte tattiche e alle formazioni. Una specie di fantacalcio in versione reale, soltanto che qui non si gioca per vincere una cena con gli amici, ma per portare il Taranto in Serie D

Taranto dove tutto può succedere. Anche contemporaneamente! Una stagione rossoblù tra promesse, cambi di panchina, fantacalcio presidenziale, concerti, acquazzoni e qualche sorpresa di troppo. A Taranto, insomma, annoiarsi è diventato praticamente impossibile.

C’è una città che cerca faticosamente di ritrovare serenità, c’è una squadra che dovrebbe regalarle qualche soddisfazione e c’è una società che, evidentemente, ha deciso di non farci mancare nulla. Nemmeno le sorprese. Perché se c’è una cosa che bisogna riconoscere al Taranto di questa stagione è la straordinaria capacità di rendere imprevedibile anche ciò che, nel calcio, dovrebbe essere abbastanza semplice: organizzare una squadra e farla giocare.

Dopo le delusioni della stagione precedente, i Ladisa si erano ripresentati alla città con programmi che definire ambiziosi sarebbe stato riduttivo. Si parlava di un campionato da stravincere, di una squadra destinata a fare il vuoto alle proprie spalle, tanto che, secondo le previsioni estive, già al termine del girone d’andata si sarebbe potuto cominciare a pensare alla festa promozione. Il ritorno? Una semplice formalità, una specie di tournée celebrativa con avversari chiamati a fare da comparse. Peccato che nessuno avesse avvertito il campo di gioco.

La realtà, infatti, ha cominciato quasi subito a presentare il conto. La squadra, assemblata mettendo insieme una collezione di figurine che avrebbe fatto invidia a un edicolante, con trenta e passa calciatori e una qualità complessiva tutta da dimostrare, ha cominciato a zoppicare già in preparazione. Poi sono arrivate le prime partite e, alla terza giornata, ecco il primo colpo di scena: direttore sportivo e allenatore, il buon Giuliatto, salutano la compagnia.

Si potrebbe pensare a un episodio isolato, a un incidente di percorso. Macché! Arrivano Montervino e Tiozzo, ma il tempo di ambientarsi, disfare le valigie e magari imparare la strada per lo stadio che anche loro vengono accompagnati alla porta. Una permanenza talmente breve da far pensare che, più che un incarico, avessero sottoscritto un contratto a tempo determinato con scadenza alla prossima luna piena.

Nel frattempo, però, emerge un particolare interessante. Il presidente Sebastiano Ladisa sembra nutrire una passione irrefrenabile per le questioni tecniche. Non si limita a occuparsi della società: pare che voglia partecipare attivamente anche alla composizione della squadra, alle scelte tattiche e alle formazioni. Una specie di fantacalcio in versione reale, soltanto che qui non si gioca per vincere una cena con gli amici, ma per portare il Taranto in Serie D.

Il mister, insomma, rischia di ritrovarsi con una formazione già confezionata e il compito di darle semplicemente un’identità. Una sorta di allenatore con telecomando, purché il telecomando sia nelle mani giuste!

Falliti anche questi tentativi, ecco la soluzione familiare: arrivano i Cioffi, padre e figlio, uno direttore sportivo e l’altro allenatore. In tempi di spending review, una scelta che sembra puntare decisamente sull’economia domestica. Una famiglia, un progetto, una squadra. Mancava soltanto che il pranzo della domenica diventasse la riunione tecnica del lunedì.

E siccome il calcio da solo non basta a movimentare la stagione, ecco l’idea musicale. Il 12 giugno, infatti, non ci sarà soltanto da parlare di pallone: arriva Gigi D’Alessio con il suo “Non mollare mai”. Una scelta azzeccatissima, almeno dal punto di vista del titolo. Perché se c’è una cosa che il Taranto sembra non riuscire a fare è proprio quella di mollare la presa sulla classifica, lasciando scappare le squadre che lo precedono. Sei avversarie davanti e nove punti di distacco dalla vetta: altro che girone di ritorno in passerella, qui per la promozione servirebbe quasi un miracolo. Magari accompagnato da una buona colonna sonora.

Ma il presidente non si perde d’animo. Non molla mai, appunto! E così, pur avendo affidato la direzione sportiva al giovane Angelo Cioffi, decide di occuparsi personalmente anche del mercato, scegliendo i rinforzi e seguendo direttamente le trattative. Il direttore sportivo, in questa nuova organizzazione, rischia di scoprire che il suo ruolo è soprattutto quello di attendere comunicazioni.

E arriva Goh, attaccante dalla collocazione tattica ancora da definire, che dovrebbe dare una mano alla squadra. Peccato che, a operazione conclusa, si scopra che il calciatore deve scontare due giornate di squalifica. Insomma, un rinforzo che prima di scendere in campo deve scontare una sorta di periodo di quarantena calcistica. Anche il mercato rossoblù, evidentemente, ama creare suspense.

Quanto all’allenatore Renato Cioffi, i maligni sostengono che dalla tribuna continuino ad arrivare suggerimenti presidenziali. Naturalmente non sappiamo se sia vero, ma il dubbio è legittimo: a questo punto, perché non dotare il presidente di una lavagnetta luminosa, di una cuffia e magari di un collegamento diretto con la panchina? Almeno si risparmierebbero i messaggi attraverso intermediari.

E mentre il Taranto cerca la propria identità, anche la città si ritrova a fare i conti con una stagione tutt’altro che tranquilla. L’estate dei Giochi del Mediterraneo ha regalato a Taranto grandi aspettative, personaggi in evidenza e un commissario, Massimo Ferrarese, che ha raccolto consensi e visibilità a sufficienza da far immaginare persino un futuro politico cittadino. Poi c’è la vicenda siderurgica, sulla quale, francamente, c’è ben poco da scherzare. La crisi industriale e occupazionale pesa come un macigno sulla città e sulle famiglie. E come se non bastasse, le classifiche sulla qualità della vita ci restituiscono un quadro sconfortante.

Insomma, piove sul bagnato. E a proposito di pioggia, eccoci allo Iacovone. Dopo mesi di caldo, aspettative, lavori e annunci, arriva la prima vera precipitazione e lo stadio decide di mostrare la propria vocazione alternativa. Non si allaga soltanto il prato, che almeno sarebbe comprensibile, ma anche locali di servizio, spogliatoi e persino qualche bar, dove l’acqua pare abbia deciso di servire direttamente ai banconi. A completare il quadro, topi e colombi sembrano aver individuato nell’impianto una nuova struttura ricettiva, con tanto di servizi igienici disseminati qua e là.

La ristrutturazione, insomma, sembra aver prodotto un impianto polifunzionale: stadio, acquapark, punto di ritrovo per roditori e volatili. Tutto in un’unica soluzione! E così, dopo aver immaginato una capienza di 20.300 spettatori, ci si ritrova con un’omologazione provvisoria a 12.700 posti, almeno fino al 7 dicembre. Una riduzione che non riguarda soltanto le statistiche, ma anche quei tifosi che avevano acquistato l’abbonamento in curva Sud e nell’anello superiore della gradinata e che ora devono fare i conti con sistemazioni alternative. Anche qui, evidentemente, il motto è “Non mollare mai”: soprattutto quando si tratta di trovare un posto a sedere. Sui lavori e sulle rassicurazioni ricevute in precedenza restano interrogativi e polemiche. E la prima pioggia, più che rinfrescare l’ambiente, ha contribuito a sollevare parecchie domande.

Per fortuna c’è il calcio giocato. Almeno quello dovrebbe offrire qualche certezza. Il Taranto, infatti, in casa riesce anche a regalare soddisfazioni, fino a quando non arriva lo Squinzano a ricordare che le figurine, per quanto numerose e ben conservate, non sempre fanno una squadra. Gli ospiti scendono allo Iacovone, fanno bottino pieno e impartiscono una lezione di organizzazione e concretezza.

Una di quelle giornate in cui si scopre che il blasone non porta punti e che anche in Eccellenza bisogna sudare la maglia. Perché il Taranto, con tutta la sua storia, il suo pubblico e le sue ambizioni, si ritrova a navigare in acque decisamente meno nobili di quelle che la sua tradizione meriterebbe.

E proprio quando si pensa che il repertorio delle sorprese sia ormai esaurito, arriva un’altra notizia destinata a far parlare. Le vicende giudiziarie che riguardano l’attività imprenditoriale dei Ladisa, nel settore della ristorazione collettiva, finiscono sotto i riflettori della cronaca milanese, con contestazioni riportate negli atti investigativi e una vicenda che, secondo quanto emerso, coinvolgerebbe prodotti alimentari come parmigiano e olio extravergine d’oliva.

Naturalmente, su questa vicenda sarà la giustizia a fare il proprio corso e non spetta a noi anticipare giudizi o sentenze. Ma, per il povero tifoso rossoblù, anche questa è un’altra puntata di una stagione che sembra non voler concedere nemmeno una settimana di tranquillità.

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma succedono tutte qui? Probabilmente no. Ma a Taranto sembra che le notizie abbiano deciso di prendere residenza, magari con abbonamento annuale e posto numerato.

Tra promesse di promozione, allenatori che vanno e vengono, presidenti che si dilettano con le formazioni, acquisti che devono prima scontare la squalifica, concerti motivazionali, stadi che si trasformano in piscine e classifiche che non sorridono, il tifoso rossoblù ha ormai sviluppato una straordinaria capacità di adattamento.Non sa più cosa aspettarsi, ma è pronto a tutto.

E forse è proprio questa la sua qualità più grande: continuare a esserci, continuare a sperare e continuare ad amare una maglia che meriterebbe ben altre attenzioni. Perché Taranto è una città bella come il sole, con una storia, una dignità e un patrimonio umano straordinari. Non merita di essere continuamente mortificata da vicende che ne alimentano le difficoltà e ne appannano l’immagine.

Almeno una cosa, però, la stagione ce l’ha insegnata: se davvero esistesse un campionato delle situazioni imprevedibili, il Taranto partirebbe finalmente con i favori del pronostico. E questa volta, magari, riuscirebbe pure a stravincerlo.