Semifinale d’andata di Coppa Italia regionale, rossoblù in campo alle 19 contro il San Savino. L’obiettivo è conquistare il trofeo regionale e accedere alla fase nazionale, ultimo passaggio per inseguire la promozione in Serie D

La SS Taranto si gioca una fetta importante del proprio percorso in Coppa Italia regionale. Questa sera, alle 19, i rossoblù saranno di scena a Canosa contro il San Savino, nella semifinale d’andata della competizione. L’obiettivo è arrivare fino in fondo alla fase regionale e conquistare l’accesso alla fase nazionale, che rappresenta un ulteriore passaggio nella corsa alla Serie D.La gara odierna assume un peso particolare anche in chiave qualificazione. Il ritorno, infatti, è in programma il prossimo 10 dicembre e, secondo il regolamento, i gol realizzati in trasferta valgono doppio. Per questo motivo, la SS Taranto dovrà necessariamente cercare la via della rete, provando a costruire un risultato utile in vista della sfida di ritorno.Quella di Canosa sarà la quarta partita sulla panchina rossoblù per Renato Cioffi, chiamato a dare continuità al lavoro avviato e a guidare la squadra in un appuntamento che mette in palio un obiettivo importante. Non mancano le assenze: Skoric e Lupo saranno indisponibili per squalifica, mentre Delvino e Lanzolla non saranno della partita a causa dei rispettivi infortuni.