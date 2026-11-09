Il Taranto aveva scelto De Luca

L’ex Picerno il tecnico scelto da Montervino. Ma, dopo l’esonero del direttore sportivo, cosa accadrà?

La vicenda Montervino-De Luca rischia di trasformarsi nell’ennesimo intreccio di calcio e decisioni societarie. L’accordo economico per portare l’ex Picerno a Taranto sembrava ormai cosa fatta.

De Luca, in attesa della risoluzione contrattuale con il Picerno, aveva probabilmente già individuato nel Taranto la sua nuova destinazione. Poi è arrivato l’esonero di Montervino, che ha cambiato improvvisamente le carte in tavola.

Adesso tutto dipenderà dalle intenzioni della nuova dirigenza e dalle strategie che vorrà adottare. Sarà disposta a confermare un’operazione nata sotto la gestione del precedente direttore? Oppure preferirà azzerare tutto e ripartire da altre scelte? De Luca resta in attesa, sospeso tra un accordo già raggiunto e un futuro ancora tutto da scrivere.

Nel calcio, però, gli accordi verbali e le strette di mano non sempre bastano. La domanda resta una sola: il Taranto porterà comunque a termine l’operazione o l’esonero di Montervino farà saltare tutto?