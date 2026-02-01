Il Taranto cala il poker

I rossoblù alle 15 saranno impegnati con il Brilla Campi allo stadio Italia di Massafra

I tre punti sfumati nella gara di andata, questa volta, finiscono nelle tasche del Taranto. I rossoblù battono 4-0 il Brilla Campi e si portano al terzo posto, giovandosi del pareggio del Canosa (1-1 con la Nuova Spinazzola).

Ciro Danucci deve fare i conti con qualche defezione di troppo. Nel 4-3-2-1, dentro Zampa sulla mediana e Monetti sulla trequarti. Fuori Aguilera, da centellinare, e Marino. Va in panchina il nuovo arrivato Nelson Magalhaes.

Tegola per il Taranto dopo appena sei minuti per l’infortunio di Hadziosmanovic, sostituito da Sansò. Da valutare le condizioni in vista del ritorno della finale di Coppa Italia di giovedì.

La partita è in controllo del Taranto, che sulla girata di testa di Russo, da angolo, sfiora il vantaggio. Russo, al 22′ è protagonista del vantaggio ionico. Palla al piede, sulla destra, corre verso il fondo, poi il tiro cross non trattenuto da Menendez e sul quale si fionda Zampa, che insacca da due passi. Il numero 6 diventa uomo assist al 37′ per Losavio, solito imperioso stacco del numero 9 e palla che ricade al di là della linea bianca, dopo avere toccato la parte bassa della traversa.

La partita di mette completamente in discesa al 2′ della ripresa sul colpo di testa di Guastamacchia. La gara perde di interesse ravvivata al 30′ sulla traversa del salentini Calò e al novantesimo da Monetti che, palla al piede, entra in area e di destro spara una sassata imparabile per Menendez

TARANTO-BRILLA CAMPI 4-0

RETI: 22′ pt Zampa, 37′ pt Losavio, 4′ st Guastamacchia; 45′ st Monetti

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Rizzo, Guastamacchia (30′ st Konaté), Derosa; Hadziosmanovic (6’ pt Sansò), Di Paolantonio, Zampa, Vukoja (11′ st Marino), Monetti; Losavio (16′ st Magalhaes), Russo (25′ st Aguilera). A disp.: Mastrangelo, Corallini, Kirliauskas, Magri. All.: Danucci.

BRILLA CAMPI (4-1-4-1): Menendez; Filippi Filippi (25′ st Olibardi), Caravaglio, Layus, Cucci; Mossolini Becci (25′ st De Luca); Calò, Flordelmundo (10′ st Vapore), Marti, De Gaetani (10′ st Dell’Atti); Mariano. A disp.: De Matteis, Gorgoni, De Luca, Milessi, Ria, Carrozzo. All.: Calabuig.

ARBITRO: Consales di Foggia.

Guardalinee: Sifo di Molfetta, De Simone di Casarano.

NOTE: . Ammoniti: Vukoja, Derosa (T), Flordelmundo (B), Angoli 4-4; rec. 2 pt; 3′ st