Domani alle 15.00 il Taranto è chiamato a battere i salentini per ridurre da 4 punti a 1 il distacco

Allo stadio Iacovone arriva il Taurisano. È l’avversario che precede i rossoblù in classifica, contro il quale sarà fondamentale conquistare l’intera posta in palio. È quanto accadrà domani, con fischio d’inizio alle 15.00, nella casa dei tarantini. Stamattina in conferenza stampa il Mister Renato Cioffi ha dichiarato che la squadra potrà contare anche su un nuovo rinforzo. Infatti, proprio stamane alla vigilia della partita è stato ufficializzato l’arrivo di Giulio Carotenuto, classe 1998, reduce dall’esperienza con la Sarnese e con un passato che comprende circa cento presenze in Serie C. Lo ha definito “un elemento duttile, capace di ricoprire diversi ruoli tra fascia e centrocampo”, che si aggiunge all’attaccante Massimo Goh, altro recente innesto della formazione ionica.

Proprio sui due nuovi arrivati si è soffermato Cioffi: “Goh lo conosco dal 2016, quando allenavo il Mantova. Ha grandi qualità, è giovane e può darci caratteristiche diverse in attacco. Carotenuto, invece, è un giocatore esperto. Avrà bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi, ma può essere utile per la sua duttilità”.

Il tecnico rossoblù ha poi analizzato il prossimo avversario, riconoscendo i meriti del Taurisano e del suo allenatore, Sportillo, conosciuto direttamente per averlo avuto in passato come calciatore alla Cavese: “Ci precedono in classifica e questo significa che stanno facendo bene e hanno valori importanti. Sono probabilmente una delle sorprese del campionato e propongono un buon calcio”.

In casa Taranto, la settimana di lavoro è servita anche per proseguire il percorso di crescita atletica. Non mancano, però, alcune situazioni da monitorare sul fronte degli indisponibili. Hadziosmanovic, Guastamacchia e Falzerano hanno accusato problemi fisici e la loro presenza resta da valutare. Cioffi, tuttavia, non cerca alibi: “Le squadre vere si vedono nei momenti di emergenza. Chi scenderà in campo darà il massimo. I ragazzi sono concentrati e sanno quanto sia importante questa partita”.

Tra gli aspetti da migliorare c’è anche l’approccio alle gare casalinghe, soprattutto dopo quanto visto nella sfida di Coppa contro l’Acquaviva. Il tecnico si augura che contro il Taurisano la squadra riesca a ripartire con lo stesso atteggiamento mostrato a Galatina.

La classifica impone di guardare al risultato, ma Cioffi invita a concentrarsi esclusivamente sul prossimo impegno, senza lasciarsi condizionare dalla successiva sfida contro il Canosa. “Dobbiamo pensare a vincere più partite possibile. Se anche le altre faranno altrettanto, potremo incidere poco sul loro cammino. Il destino non è completamente nelle nostre mani”. Il tecnico ricorda, inoltre, che il campionato offre diverse strade per raggiungere l’obiettivo, compresa la Coppa, competizione che potrebbe rivelarsi determinante: “Abbiamo tre possibilità e dobbiamo sfruttarne almeno una al massimo”.

In chiusura, Cioffi ha voluto anche replicare alle critiche, ricevute negli ultimi giorni sui social, distinguendo quelle costruttive da quelle che, a suo giudizio, finiscono per danneggiare l’ambiente rossoblù: “La critica costruttiva va bene, ma dire altro significa non volere bene al Taranto. Non dobbiamo farci condizionare da chi rema contro”. E sulla propria personalità ha aggiunto: “Sono un uomo con carattere, non mi faccio mettere le parole in bocca da nessuno. Se le cose non vengono fatte come dico io, preferisco non farle”.