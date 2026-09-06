Il Taranto pareggia 2 a 2. Esonerati Mister Giuliatto e Pagni

Il pareggio contro il Polimnia è fatale per l’allenatore e il direttore sportivo della squadra rossoblù

Il 2-2 del Taranto, maturato sul neutro del “Caduti di Superga”, è fatale per il tecnico Alberto Giuliatto e tutto il suo staff. Non solo: esonerato anche il direttore sportivo Danilo Pagni.

Terza partita di campionato e terza formazione diversa dei rossoblù, complice anche l’uscita di scena di Loiodice, messo fuori rosa. In difesa cambia la coppia dei centrali perché Morales si accomoda in panchina, sostituito da Lanzolla che si affianca a Guastamacchia. In attacco c’è l’esordio dal primo minuto di Oltremarini.

Partita fondamentalmebte bloccata, spazi non ce ne sono e per sbloccare serve un rigore per atterramento di Guastamacchia. Corvino si porta sul dischetto e calcia angolato per l’1-0, nonostante Semeraro intuisca. La Polimnia non si deprime e tiene il campo sfiorando il pareggio al 38′ con Niang che calcia a lato da buona posizione. Risponde Oltremarini dal limite, Semeraro vola e respinge. Tra il 46′ e il 48′ si spegne la luce e Palmisano buca due volte la rete di Baietti: prima lo fa di rigore, poi approfittando di una dormita dei centrali per cui sfonda centrale ente e batte Baietti in uscita. Nella ripresa Niang sfiora il 3-1 a tredici dalla fine, quindi il pareggio in pieno recupero di Rajkovic.

POLIMNIA-TARANTO 2-2

RETI: 23′ Corvino (T), rig. 45′ pt, 47′ pt Palmisano (P), 47′ st Rajkovic (T).

POLIMNIA: Semeraro; Gomes Forbes, Ripanto, Cantalice, Brigida; Niang (39′ st Buonsante) Milella, Zaccaria (22′ st Caffarella): Palmisano (35′ st Bonamico) Perricci (29′ st Nacci), Caruso (18′ st Caserta). A disp.: Lonoce, Bamba, Galeoto, Di Cesare. All.:Marasciulo.

TARANTO (4-3-3) Baietti; Hdziosmanovic, Lanzolla, Guastamacchia, Lenti (22′ st Soldani); Monetti (17′ st Martano), Di Paolantonio, Skoric; Oltremarini (11′ st Rajkovic) Losavio (2′ st Saraniti), Corvino (17′ st Vukoja). A disp.: Bovi, Potenza, Morales, Angiulli. All.: Giuliatto

ARBITRO: Saponaro Foggia

Assistenti: Sifo di Molfetta e Soriano di Molfetta.

NOTE: espulso al 48′ st Marasciulo tecnico della Polimnia per doppia ammonizione. Ammoniti: Milella (P), Lanzolla, Losavio, Skoric (T). Angoli: 2-4. rec.: 2′ pt, 6′ st.