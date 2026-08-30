Il Taranto parte con il piede sbagliato

Sul neutro di Manduria, i rossoblù pareggia o 2-2 con il Cosmano Sport Foggia

Prima giornata e prima delusione per il Taranto, che pareggia 2-2 con il Cosmano Sport Foggia. Sul neutro del Nino Dimitri di Manduria, il Taranto piace per lunghi tratti, perché è compatto, solido e rischia pochissimo per almeno 70 minuti. Soprattutto chi perde palla insegue l’avversario aiutando i compagni nel caso di un rapido ripiegamento. A venti minuti dalla fine si perde molta lucidità, complice una condizione non ancora ottimale. Dopo un primo tentativo di testa di Lanzolla con straordinaria parata di Pignatelli, al 9′ Taranto avanti al 18′ sulla deviazione aerea di Morales, che lascia di sasso l’estremo difensore avversario. Nella ripresa il bis su autorete al 10′: il cross è di Angiulli, la sfortunata deviazione è di Paolillo. Sembra finita e invece no, poiché al 27′ si riaprono i giochi. A seguito di un’azione insistita Sfrecola restituisce speranze ai dauni con una botta scoccata all’interno dell’area si rigore. Il Taranto perde terreno e permette agli ospiti di salire e raggiungere la parità al minuto 93 con il diagonale di Carella.

TARANTO-COSMANO SPORT 2-2

RETI: 18′ Morales (T), 10′ st aut. Paolillo, 28′ st Sfrecola (CS), 48′ st Carella

TARANTO (4-3-3): Catelli (37′ st Baietti); Hadziosmanovic, Lanzolla, Morales, Lenti; Skoric, Angiulli (31′ st Vukoja), Soldani; Losavio (17′ st Oltremarini) Saraniti (47′ st Rajkovic), Corvino (17′ st Loiodice). A disp: Guastamacchia, Bevilacqua, Di Paolantonio, Labianca. All.: Giuliatto.

COSMANO SPORT FOGGIA (4-1-4-1): Pignatelli (50′ st Armenise); Scoccola, Acquaviva, Botticelli, Di Vittorio; Paolillo; Patierno, Cormio (43′ st Cobuzzi) Sfrecola (42′ st Carella) Landi (1′ st Iddio); Caggianelli (11′ st Tedeschi). Adisp.: Longo, D’Amore, Aroca Aroca, Del Sonno. All.: Mascia.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

Assistenti: Gugliotta di Bari, Innamorato di Bari.

NOTE: espulso: 50′ st Carmela ammoniti: Angiulli, Soldani (T); Cormio, Mascia, allenatore del Cosmano Sport Foggia, rec. 2′ pt, 6′ st.