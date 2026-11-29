Saraniti evita la sconfitta.I rossoblù vanno sotto nella ripresa con Ferrante, ma reagiscono e trovano il pareggio al 31′ del secondo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Saraniti. Nel finale gli ionici cercano anche il colpo del sorpasso

Si chiude con un pareggio la trasferta della SS Taranto sul campo dell’Ostuni. Al “Nino Laveneziana” termina 1-1 una partita combattuta, nella quale i rossoblù hanno dovuto inseguire dopo il vantaggio dei padroni di casa, riuscendo comunque a rimettere in equilibrio il risultato nella seconda parte della ripresa. A segno Ferrante per i gialloblù e Saraniti su rigore per gli ionici.

Renato Cioffi ritrova Lanzolla al centro della difesa, schierato in coppia con Skoric. In avanti spazio ancora a Losavio e Saraniti, con Falzerano a supporto sulla trequarti. La gara comincia con buoni ritmi e le due formazioni non rinunciano a giocare. Al 5′ Angiulli prova a sorprendere Trevisano con una conclusione dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta. L’Ostuni risponde al 17′ con Ingredda, che trova una bella coordinazione e calcia verso la traversa: Semeraro si fa trovare pronto e devia in corner.

Il Taranto prova a replicare con Losavio al 21′, ma Trevisano interviene in tuffo e sventa la minaccia. I padroni di casa tornano a rendersi pericolosi al 23′, ancora con Ingredda, che impegna Semeraro, bravo a bloccare in due tempi. Dopo una fase di maggiore equilibrio, gli ospiti tornano a farsi vedere al 33′: il colpo di testa di Losavio termina però sul fondo. Si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Taranto rientra in campo con maggiore determinazione e al 4′ della ripresa costruisce subito una grande opportunità. Losavio si avventa su una respinta corta della difesa e calcia da posizione favorevole, ma Trevisano risponde con un intervento decisivo. Al 9′ del secondo tempo, però, è l’Ostuni a passare in vantaggio: Magnati mette un pallone in area e Ferrante, lasciato libero nei pressi del dischetto, si coordina alla perfezione e batte Semeraro con una conclusione al volo di sinistro.

Sotto nel punteggio, la formazione di Cioffi prova ad aumentare la pressione. L’ingresso di Oltremarini, al rientro dopo l’esperienza in prestito al Nardò, dà nuova vivacità alla manovra offensiva ionica. I suoi movimenti mettono in difficoltà la retroguardia di casa, costretta a ripiegare con maggiore frequenza.

Al 22′ della ripresa Falzerano cerca la soluzione personale dal limite, trovando una deviazione che sorprende Trevisano. Il portiere è battuto, ma la conclusione termina di pochissimo a lato. Il Taranto insiste e al 31′ del secondo tempo trova l’episodio che cambia la partita: su una conclusione di Angiulli, Gomez tocca il pallone con un braccio e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti, che non sbaglia, spiazza Trevisano e firma l’1-1.

Il pareggio dà ulteriore fiducia ai rossoblù, che provano anche a completare la rimonta. Saraniti ha altre due occasioni per colpire, ma non riesce a trovare la giocata vincente. Dopo quattro minuti di recupero, Valente di Bari decreta la fine dell’incontro: Ostuni e SS Taranto si dividono la posta in palio.

OSTUNI-SS TARANTO 1-1

Marcatori: 9′ st Ferrante (O), 31′ st Saraniti (T).

OSTUNI (4-4-2): Trevisano; Carriero, Pignataro, Gomez, Colaci; Ferrante, Massari (31′ st Pastore), Zaccaria (42′ st Marasciulo), Ingredda; Zolezzi (42′ st Parisi), Magnati (9′ st Bari). All. Solidoro.

SS TARANTO (4-3-1-2): Semeraro; Carotenuto, Lanzolla, Skoric, Lupo; Angiulli, Di Paolantonio, Vukoja (21′ st Gjonaj); Falzerano; Losavio (14′ st Oltremarini, 49′ st Monetti), Saraniti. All. Cioffi.

Arbitro: Valente di Bari. Assistenti: Innamorato di Bari e Tarantini di Barletta.

Ammoniti: Massari (O); Saraniti, Di Paolantonio, Vukoja (T).

Recupero: 1′ pt, 4′ st.