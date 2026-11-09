Il Taranto riparte dai Cioffi: ufficializzati il nuovo ds e l’allenatore della Prima Squadra

Entrambi verranno presentati, alla stampa, oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio Erasmo Iacovone

Il duo Cioffi è, ufficialmente, parte della SS Taranto. Rispettivamente ad Angelo Cioffi è stato affidato l’incarico di direttore sportivo e a Renato quello di allenatore della Prima Squadra. L’ufficialità arriva dalla società, dopo la disfatta casalinga di ieri con lo Squinzano e, il successivo esonero del ds Francesco Montervino.

Entrambi verranno presentati, alla stampa, oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio Erasmo Iacovone.

Secondo quanto si apprende dalla nota stampa ufficiale, i due professionisti di “comprovata esperienza e professionalità” sono stati chiamati a guidare il progetto rossoblù in una fase importante, per “imprimere una svolta al percorso della squadra e avviare una ripartenza fondata su competenza, programmazione e ambizione”. Prosegue la nota stampa: “La SS Taranto, dunque, riparte da due professionisti che conoscono il valore della sfida che li attende e che condividono la volontà di costruire un percorso all’altezza della storia, della tradizione e delle ambizioni del Taranto.

Ad Angelo e Renato Cioffi va il benvenuto della famiglia rossoblù e l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio di costruire insieme un cammino che ci porti a raggiungere i traguardi a cui tutti ambiamo”.

Credit foto SS Taranto Calcio