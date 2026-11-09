lunedì 9 Novembre 26
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Il Taranto riparte dai Cioffi: ufficializzati il nuovo ds e l’allenatore della Prima Squadra

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