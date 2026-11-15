Il Taranto torna a vincere in trasferta

Dopo tre sconfitte consecutive, rossoblù vittoriosi a Galatina

Il Taranto ritrova il successo in trasferta e mette fine alla striscia di risultati negativi lontano dallo stadio Iacovone. Al “Pippi Specchia” di Galatina la formazione guidata da Renato Cioffi si impone per 2-1, portando a casa una vittoria importante al termine di una gara combattuta e caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le parti.

Il tecnico rossoblù conferma il 4-3-1-2, affidandosi ancora ad Angiulli, Di Paolantonio e Vukoja nella zona nevralgica del campo. In difesa, complice il numero elevato di indisponibili, Skoric viene impiegato al centro del reparto arretrato.

L’approccio del Taranto è subito positivo. All’11’ Lupo trova spazio sulla corsia sinistra e mette al centro un pallone invitante per Saraniti, che colpisce di testa da distanza ravvicinata. Caroppo riesce a salvarsi in due tempi, evitando il vantaggio ospite. È soltanto il preludio al gol, che arriva poco dopo: questa volta è Vukoja a disegnare il cross e Saraniti, ancora di testa, trova l’incornata vincente che sblocca il risultato.

I rossoblù continuano a spingere e al 23′ vanno vicini al raddoppio. Falzerano si inserisce sulla sinistra e lascia partire una conclusione potente, sulla quale Caroppo interviene con un efficace tuffo. Il Galatina prova a reagire al 26′ con Marin, che tenta la conclusione di punta senza però creare particolari problemi a Semeraro.

Un minuto più tardi è ancora Saraniti a rendersi pericoloso, ma il suo colpo di testa termina centralmente. Il centravanti ha un’altra opportunità poco prima della mezz’ora, approfittando di un’uscita imprecisa del portiere avversario: la conclusione aerea, tuttavia, non trova la porta.

I padroni di casa non rinunciano a cercare il pareggio e al 36′ costruiscono una delle occasioni più importanti della prima frazione. Monteduro serve Rodriguez in area, che indirizza di testa verso la rete. Semeraro si rende protagonista di un intervento decisivo, deviando il pallone in calcio d’angolo e conservando il vantaggio ionico.

All’intervallo Cioffi decide di intervenire sull’assetto offensivo, lasciando negli spogliatoi Losavio e inserendo Rajkovic. Il Galatina riparte con maggiore aggressività e prova a mettere pressione alla retroguardia rossoblù, mentre il Taranto cerca di sfruttare gli spazi per colpire in contropiede.

Al 53′ Mengoli tenta la conclusione con il mancino, ma Semeraro è attento e blocca senza concedere ulteriori opportunità. La gara prosegue su ritmi sostenuti e nella parte finale arrivano altri due gol che fissano il risultato.

Al 74′ Falzerano crossa dalla destra e Mengoli, nel tentativo di intervenire sul pallone, finisce per deviarlo nella propria porta, ingannando Caroppo e regalando al Taranto il raddoppio. Il Galatina, però, non si arrende e al 76′ trova la rete che riapre la partita: una conclusione della retroguardia ionica viene respinta, il pallone arriva nuovamente a Mengoli che questa volta trova il varco giusto dal limite dell’area e accorcia le distanze.

Nel finale il Taranto deve gestire il ritorno dei padroni di casa, ma riesce a difendere il vantaggio fino al fischio conclusivo. Al “Pippi Specchia” termina 2-1: i rossoblù interrompono il digiuno esterno e tornano a casa con tre punti importanti per il proprio cammino

GALATINA-TARANTO 1-2

RETE: 14′ Saraniti (T), 73′ aut. Mengoli (T), 75′ Mengoli (G).

GALATINA (4-4-2): Caroppo; Attanasio, Togora, Marin, Monteduro (64′ Vergara); Fruci, Mengoli; M. Lupo (60′ Russo), Candido (51′ Prekducaj); Mariano (75′ Ruggieri), Rodriguez (63′ Panadero) A disp.: Carretta, Caminiti, Abatelillo, Sabella. All.: Perrone.

TARANTO (4-3-1-2): Semeraro; Hadziosmanovic, Skoric, Guastamacchia, C. Lupo; Angiulli (63′ Gjonaj), Di Paolantonio, Vukoja (79′ Bonavolontá); Falzerano; Losavio (46′ Rajkovic) Saraniti. A disp.: Lombardo, Taurino, Monetti, Lenti, Martano, Soldani. All.: Cioffi.

ARBITRO: Mufatti Sondrio.

Assistenti: Tullo di Bari e Magaletti di Bari

NOTE: ammoniti: Mengoli, M. Lupo, Togora (G), Di Paolantonio (T). Angoli 7-3 per il Taranto Rec.: 5′ pt, 5′ st