domenica 15 Novembre 26
CP

Il Taranto torna a vincere in trasferta

Sport

Articoli Correlati

Questione Cardinale

Vittorio Galigani -
La proprietà del Milan. Legends Global. Gli impianti sportivi dopo i Giochi del mediterraneo. Perché Taranto può rappresentare un modello virtuoso nel panorama sportivo...
Read more

Taranto, il tecnico Cioffi fiducioso per la gara col Galatina

CP -
Domani la squadra giocherà al Pippi Specchia alle 14.30 Cresce l'attesa per la seconda partita di Mister Cioffi. Il tecnico rossoblù ha parlato questa mattina,...
Read more

Caos dentro

Vittorio Galigani -
Taranto, il problema è nel manico. Qual è il progetto calcistico dei Ladisa? Analisi e ragionamenti sul pallone rossoblu Taranto, i tanti perché di una...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand