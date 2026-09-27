Il Taranto torna allo Iacovone

Stasera il match contro il Novoli, attesi 12mila spettatori
Cresce l’attesa per il ritorno del Taranto allo stadio Iacovone. Dopo 644 giorni, i rossoblù sono pronti a riabbracciare il proprio pubblico nel loro storico impianto. L’ultima gara disputata allo Iacovone risale alla fine di dicembre 2024, quando il Taranto affrontò il Giugliano, incassando una sconfitta per 2-0.
Per il ritorno a casa si prevede una presenza importante sugli spalti: le stime parlano di circa 12mila spettatori, pronti a vivere una giornata particolarmente attesa dalla tifoseria.
Alla vigilia della sfida con il Novoli, anche mister Luca Tiozzo ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento in conferenza stampa, ribadendo la necessità di affrontare la gara con il giusto atteggiamento e con l’obiettivo che “deve andare bene”.