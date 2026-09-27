Il Taranto trionfa in casa col Novoli

È una notte speciale, prima ancora che per il risultato, per ciò che rappresenta. Lo Iacovone torna a respirare calcio, a riempirsi di voci, colori ed emozioni

Lo Iacovone riapre le sue porte e il Taranto lo celebra nel modo più bello: con una vittoria netta, tre gol e una serata destinata a rimanere nella memoria dei tifosi rossoblù. Dopo 644 giorni lontano dalla propria casa, il Taranto torna a giocare davanti al suo pubblico e lo fa conquistando la terza vittoria consecutiva. Il 3-0 al Novoli vale il ritorno a quota 12 punti in classifica e l’aggancio al terzo posto, occupato insieme a Soccer Trani e Ostuni.

È una notte speciale, prima ancora che per il risultato, per ciò che rappresenta. Lo Iacovone torna a respirare calcio, a riempirsi di voci, colori ed emozioni.

La gara, però, si apre con il Novoli più intraprendente. Al 4’ gli ospiti sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Taranto prova a prendere campo e all’8’ costruisce la prima risposta: Lupo libera Corvino in area, ma la conclusione dell’attaccante è troppo debole per impensierire Suma. Al 16’ arriva una nuova occasione importante: Vukoja serve Corvino dentro l’area, ma il numero rossoblù trova sulla sua strada il portiere del Novoli.

Il gol è nell’aria e arriva al 27’. Hadziosmanovic legge perfettamente il movimento di Losavio e lo serve in verticale. Il numero 9 riceve in area, si gira e lascia partire un diagonale preciso sul primo palo che supera Suma. È l’1-0 del Taranto, ma soprattutto è il primo gol ufficiale nel nuovo Iacovone.

Dopo la pausa, nella ripresa la formazione di Tiozzo riparte con maggiore convinzione. Al 49’ Corvino lascia partire una conclusione potente dalla distanza, ma Suma respinge. Il Novoli prova a sfruttare un errore in fase di costruzione del Taranto al 58’: Ciraci arriva al limite dell’area, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Al 65’ Tiozzo decide di cambiare qualcosa e manda in campo Saraniti e Angiulli, richiamando Losavio e Di Paolantonio. La scelta si rivela immediatamente efficace. Saraniti entra con grande determinazione e al 69’ va vicino al gol di testa, sfiorando il palo sugli sviluppi di un cross di Corvino. Due minuti più tardi prova anche a sorprendere la difesa ospite con una rovesciata.

Il raddoppio, però, è soltanto rimandato. Al 77’ Taurino serve Saraniti al limite dell’area. L’attaccante si gira, trova lo spazio per calciare e con il destro batte Suma. È il 2-0, quello che mette una seria ipoteca sulla serata perfetta del Taranto.

Nel finale i rossoblù gestiscono il vantaggio senza smettere di cercare la via della rete. Al 90’ Hadziosmanovic viene fermato irregolarmente in area: l’arbitro indica il dischetto e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Taurino, che resta freddo e spiazza Suma per il definitivo 3-0. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Lo Iacovone può finalmente tornare a festeggiare. Lo fa con tre gol, una porta inviolata e la terza vittoria consecutiva del Taranto. Una notte speciale, resa ancora più significativa dal gol di Losavio, il primo timbro ufficiale della nuova casa rossoblù. E la sensazione, sugli spalti, è che dopo tanta attesa il calcio sia finalmente tornato a casa.

TARANTO-NOVOLI (20.00) 3-0 RETI: 27’ Losavio (T), 77’ Saraniti (T), 90’+1’ rigore Taurino (T)

TARANTO 3421: Lombardo; Guastamacchia, Lanzolla, Morales; Hadziosmanovic, Vukoja, Di Paolantonio (65’ Angiulli), Lupo; Soldani (85’ Odìa), Corvino (73’ Taurino); Losavio (65‘ Saraniti). Panchina: Baietti, Delvino, Skoric, Lenti, Rajkovic. All. Tiozzo.

NOVOLI 4312: Suma; D. Natale, Stranieri, Forlino (89’ Semeraro), Tecci; Dell’Anna, Tarantino, Ciracì (84’ Cirio); De Blasi; Chabboura (61’ Sendino), Avantaggiato (73’ Miglietta). Panchina: Greco, Terio, De Luca, M. Natale, Patanelli. All. Luperto. ARBITRO: Giovanni Cosimo Morleo (Brindisi). Assistenti: Rocco Epicoco (Brindisi) e Nicolò Rossiello (Molfetta).

AMMONITI: Avantaggiato, Luperto (N); Soldani (T). NOTE: recuperi 3’/. Angoli 0-1