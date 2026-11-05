“Italia vs Serbia” sul ring, al Palamazzola il sottoclou internazionale

Castellano, Ressa, Gimmi e Merro sono i protagonisti nella sfida che darà il via al “Trofeo Città di Taranto”, previsto per il 19 dicembre

La grande boxe nazionale si prepara a vivere una notte memorabile a Taranto con l’evento che sarà allestito dalla Quero-Chiloiro sul ring del PalaMazzola il 19 dicembre 2026. I riflettori della venticinquesima edizione del “Trofeo Città di Taranto – Memorial Domenico Chiloiro” saranno tutti per il match clou che vedrà il campione in carica, l’italo-cubano Giovanni “Nino” Rossetti, difendere il Titolo Italiano dei Pesi Medi contro lo sfidante ufficiale milanese Simone Brusa.

Un’edizione storica del “Città di Taranto” che – fanno sapere – dopo aver festeggiato in quella dello scorso anno il cinquantesimo dalla conquista del Titolo Italiano pesi leggeri del maestro Vincenzo Quero su Rosario Sanna avvenuto nel 1975, quest’anno potrà riportare al pubblico tarantino l’emozione di vivere una sfida tricolore direttamente a casa.



Il sipario sulla manifestazione, – organizzata dall’ASD Pugilistica Quero-Chiloiro in collaborazione con la Promo Boxe Italia e patrocinata dal Comune di Taranto, – si alzerà alle ore 18:00; a scaldare l’atmosfera prima della sfida tricolore sarà un elettrizzante sottoclou internazionale valevole come confronto “Italia vs Serbia”, che vedrà impegnati sulle sei riprese, quattro pugili professionisti del territorio pugliese, tutti pronti a dare spettacolo sul ring.



Nei pesi medio-massimi – aggiungono nella nota – salirà sul ring il gladiatore Francesco Castellano, pugile lottatore dalla tempra tenace e dall’alto livello agonistico, che promette una prova di sostanza e temperamento davanti ai suoi sostenitori. Cresciuto alla Quero-Chiloiro e artefice della bella realtà pugilistica mottolese a cui ha dato vita nel suo comune di residenza, la Pugilistica Castellano, Francesco si presenta con un record professionistico di 7 vittorie, 7 sconfitte e 1 pareggio.

Per la categoria dei pesi massimi leggeri riflettori puntati sul barese Christian Ressa, ventisettenne, con un record da 3 vittorie, di cui 2 ottenute prima del limite per KO, e una sola sconfitta. Allenato dall’ex professionista della Quero-Chiloiro Marco Boezio, Ressa fa della boxe tecnica e della potenza nei colpi i suoi punti di forza per smontare la difesa avversaria.



Nei pesi supermedi la sfida toccherà al monopolitano ventiseienne Ivan Gimmi, dal record immacolato di 6 vittorie con ben 3 KO all’attivo; seguito dall’ex pugile Vito Potenza, l’atleta della Quero-Chiloiro, adotterà il suo stile di combattimento tecnico e aggressivo: accorciare la distanza per eseguire combinazioni precise nel corpo a corpo e imporre il proprio ritmo.



A completare il poker d’assi del sottoclou per i pesi medi ci sarà il barese Marco Merro. Venticinquenne con un bilancio di 5 vittorie (4 prima del limite per KO) e 1 sconfitta, Merro torna tra le corde dopo la spettacolare prestazione della scorsa estate nel galà della “Boxe sotto le Stelle” di Castellaneta Marina. Pugile mancino dai colpi precisi, pesanti e incisivi, la boxe Merro sarà garanzia di spettacolo al Città di Taranto.

I quattro alfieri del pugilato pugliese – concludono – prepareranno al meglio il palcoscenico per la battaglia finale tra il campione Rossetti e lo sfidante Brusa.

