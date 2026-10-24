La firma della società sui 12.750 posti allo Iacovone

di Vittorio Galigani

Le parole sono chiare. La Commissione esprime parere favorevole all’utilizzo dell’impianto secondo una configurazione richiesta dalla stessa società. La capienza autorizzata per il periodo indicato è pertanto fissata a 12.750 spettatori sulla base di quell’ipotesi di utilizzo. È questo il nodo della vicenda. Se la configurazione B è quella richiesta dalla S.S. Taranto, diventa legittimo domandarsi perché la società abbia optato per una soluzione che limita sensibilmente l’accesso del pubblico allo stadio, proprio dopo la ristrutturazione dell’impianto e le aspettative alimentate dai Giochi del Mediterraneo.

Iacovone, la configurazione B porta la firma della scelta societaria: 12.750 posti sino al 7 dicembre. A mettere un punto fermo nella vicenda è il verbale del 24 settembre 2026 della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che riporta testualmente: “I componenti esprimono parere favorevole all’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche per il periodo dal 27 settembre 2026 al 7 dicembre 2026 secondo l’ipotesi di utilizzo chiesto dalla società “configurazione B” indicata nella relazione tecnica di gestione per una capienza complessiva pari a 12.750 spettatori …”.

Le parole sono chiare. La Commissione esprime parere favorevole all’utilizzo dell’impianto secondo una configurazione richiesta dalla stessa società. La capienza autorizzata per il periodo indicato è pertanto fissata a 12.750 spettatori sulla base di quell’ipotesi di utilizzo. È questo il nodo della vicenda. Se la configurazione B è quella richiesta dalla S.S. Taranto, diventa legittimo domandarsi perché la società abbia optato per una soluzione che limita sensibilmente l’accesso del pubblico allo stadio, proprio dopo la ristrutturazione dell’impianto e le aspettative alimentate dai Giochi del Mediterraneo.

Quali valutazioni hanno determinato questa scelta? Hanno pesato i costi degli steward, il numero degli addetti alla sicurezza, la gestione del settore hospitality oppure difficoltà organizzative nel predisporre le gare con un’affluenza superiore? Sono interrogativi ai quali la società, e la proprietà riconducibile alla famiglia Ladisa, dovrebbero rispondere con dati e spiegazioni precise.

Non si tratta di mettere in discussione le prescrizioni della Commissione, né di chiedere deroghe alle regole di sicurezza. Si tratta di capire perché sia stata richiesta proprio questa configurazione e quali condizioni, organizzative ed economiche, abbiano orientato la decisione. Nel frattempo, i tifosi hanno dimostrato con i fatti il proprio attaccamento al Taranto: oltre 25.000 presenze complessive nelle prime tre gare disputate allo Iacovone inclusa quella di domani, secondo i dati disponibili.

Una risposta del pubblico che avrebbe dovuto incoraggiare ogni sforzo per valorizzare la disponibilità dell’impianto, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Invece, fino al 7 dicembre, la capienza per le manifestazioni calcistiche resta quella prevista dalla configurazione B.

La domanda, dunque, non è se la Commissione abbia fatto il proprio lavoro. La domanda è perché la società abbia chiesto questa soluzione, se fossero disponibili alternative autorizzabili e quali iniziative intenda adottare per ampliare la capienza, ove tecnicamente e amministrativamente possibile. Perché uno stadio rinnovato deve essere un’opportunità per Taranto, non un’occasione mancata. E quando migliaia di posti potenzialmente disponibili non rientrano nella configurazione richiesta per le partite, i tifosi hanno diritto di conoscere le ragioni della scelta.

Il pubblico ha risposto presente. Ora la società spieghi perché ha scelto una configurazione da 12.750 spettatori e cosa intenda fare per superare questa limitazione.