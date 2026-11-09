La nuda proprietà

Ieri, dopo la sconfitta con lo Squinzano, in sala stampa e davanti ai tifosi avrebbe dovuto esserci Sebastiano Ladisa. Il presidente. Non una rappresentanza di calciatori, non una schiera di ragazzi visibilmente a disagio, non qualcuno incaricato di recitare una parte che non gli compete. Doveva esserci lui. Perché i contratti li firma lui. Perché le scelte societarie e tecniche, direttamente o indirettamente, fanno capo alla proprietà. E perché chi assume decisioni ha il dovere di risponderne

La proprietà ci metta la faccia. Mandare la squadra allo sbaraglio non paga mai. Il Taranto perde ancora, anche allo Iacovone, scivola all’ottavo posto in classifica e vede ridursi a soli due punti il margine sulla zona playout. Una situazione preoccupante, inutile nasconderlo. Ma non è tanto il risultato della partita a meritare una riflessione, quanto il modo in cui, ancora una volta, si è deciso di gestire il dopo partita.

Perché i risultati, per quanto dolorosi, sono soltanto la conseguenza di una serie di errori che hanno radici ben più profonde. Errori che chiamano direttamente in causa la proprietà, i fratelli Ladisa, e quel sistema di gestione societaria che, fino a oggi, non ha dimostrato di possedere né una struttura adeguata né una reale conoscenza delle dinamiche del calcio.

La scena andata in onda al termine della gara è stata, sotto questo aspetto, emblematica. Oltre trenta calciatori schierati davanti ai giornalisti, chiamati a rispondere alle domande e, prima ancora, mandati a confrontarsi con una rappresentanza della tifoseria. Una sorta di esposizione collettiva al pubblico ludibrio. Ragazzi costretti a metterci la faccia per responsabilità che, nella loro parte più consistente, non appartengono a loro.

Molti avevano il volto tirato, quasi cereo. Hanno ammesso che un problema esiste, senza tuttavia riuscire a individuarne con chiarezza la natura. E non potrebbe essere diversamente. Perché certe risposte non spettano ai calciatori. Spettano a chi ha costruito questa squadra, scelto gli uomini, affidato incarichi e determinato le strategie.

Una cosa, però, va detta con chiarezza: non ci sono elementi per sostenere che questa squadra non si impegni. I calciatori la maglia la sudano, corrono, lottano, ma troppo spesso finiscono per smarrirsi, per andare in confusione, per perdere riferimenti. E quando succede con questa frequenza, sarebbe troppo comodo fermarsi alla responsabilità di chi scende in campo.

Una squadra, in fondo, finisce inevitabilmente per rispecchiare il volto della propria proprietà. E il volto che oggi restituisce il Taranto è quello di una società che continua a rimanere lontana dal confronto pubblico, mentre sembra concentrare le proprie attenzioni su alberghi, concerti, parcheggi, gestione degli impianti e altre attività imprenditoriali. Tutte legittime, per carità. Ma il calcio è un’altra cosa. Ha regole, equilibri, competenze e sensibilità che non possono essere affrontati con la presunzione di imporre semplicemente il proprio metodo.

Il sospetto, sempre più diffuso nell’ambiente, è che il Taranto venga considerato anche uno strumento attraverso il quale consolidare una presenza e un controllo sul territorio. Ma una società di calcio che rappresenta una città non può essere trattata come una casella da occupare in una più ampia strategia imprenditoriale. Il Taranto non è un’appendice di altri interessi. È una storia, una passione, un patrimonio collettivo.

Eppure, quando si tratta di calcio, i Ladisa sembrano preferire il silenzio. Comunicati asettici, dichiarazioni filtrate, messaggi affidati a portavoce più o meno ufficiali. I proclami partono dall’alto, mentre a divulgarli vengono mandati in campo i soliti trombettieri, la cui credibilità, ormai, appare seriamente compromessa. Attorno alla proprietà si è costruito un piccolo universo di consiglieri di amministrazione, comitati dei saggi, presidenti onorari, collaboratori e dispensatori di consigli. Una corte numerosa, ma che finora non ha prodotto i risultati che una piazza come Taranto avrebbe il diritto di pretendere.

Le responsabilità, naturalmente, non si fermano alla proprietà. C’è anche una parte dell’informazione che meriterebbe una riflessione. Un’informazione troppo spesso accomodante, che definirei arlecchina, incapace di porre le domande scomode, di incalzare chi decide, di pretendere risposte. Forse per timore di compromettere rapporti, opportunità o prospettive future. Ma il giornalismo, soprattutto quando si occupa di una realtà così importante per una comunità, non può trasformarsi in un esercizio di diplomazia permanente.

E allora veniamo al punto. Ieri, dopo la sconfitta con lo Squinzano, in sala stampa e davanti ai tifosi avrebbe dovuto esserci Sebastiano Ladisa. Il presidente. Non una rappresentanza di calciatori, non una schiera di ragazzi visibilmente a disagio, non qualcuno incaricato di recitare una parte che non gli compete. Doveva esserci lui. Perché i contratti li firma lui. Perché le scelte societarie e tecniche, direttamente o indirettamente, fanno capo alla proprietà. E perché chi assume decisioni ha il dovere di risponderne.

Avrebbe dovuto spiegare, per esempio, come sia stato possibile arrivare a una settimana così delicata senza individuare un allenatore che avesse caratteristiche professionali e umane adeguate alla situazione. Avrebbe dovuto chiarire perché si sia deciso di affidare una responsabilità tanto pesante al pur bravo Mimmo Camassa, esponendolo a una situazione che avrebbe richiesto ben altre garanzie e un contesto più solido.

Avrebbe dovuto dissipare le voci, sempre più insistenti, circa presunti inserimenti della proprietà nelle questioni dell’area tecnica. Avrebbe dovuto raccontare perché il Taranto non disponga ancora di un’organizzazione societaria all’altezza delle ambizioni dichiarate. Perché il calcio non è fatto soltanto di undici uomini in campo: dietro una squadra che funziona ci sono struttura, competenze, programmazione e ruoli ben definiti.

E ancora: avrebbe dovuto spiegare il senso dell’incontro con una rappresentanza della tifoseria, durante il quale sarebbero stati posti anche dei veti sul nome del prossimo allenatore. Una circostanza che, se confermata, meriterebbe un chiarimento. Così come meriterebbero spiegazioni le continue esclusioni di alcuni calciatori, poi improvvisamente richiamati in causa, con convocazioni e impieghi che sembrano contraddire le decisioni precedenti.

Insomma, il presidente avrebbe dovuto rispondere a una domanda semplice, ma fondamentale: qual è il problema del Taranto? Quello stesso problema che i calciatori hanno ammesso di avvertire, senza però avere gli strumenti per individuarlo e, soprattutto, per risolverlo.

Avrebbe dovuto farlo assumendosi le proprie responsabilità, riconoscendo gli errori eventualmente commessi e indicando una strada per uscirne. Perché una squadra va protetta, non esposta. Va sostenuta, non lasciata sola davanti alla contestazione. Se si vuole costruire un gruppo capace di reagire alle difficoltà, bisogna innanzitutto metterlo nelle condizioni di lavorare con serenità.

Mandare allo sbaraglio trenta calciatori non è un atto di responsabilità. È, al contrario, un modo per trasferire su altri il peso di responsabilità che appartengono a chi dirige. E non paga mai.

Nel frattempo, dopo l’allontanamento anche di Montervino, si continuerà probabilmente con il casting per individuare le nuove figure chiamate a rimettere in piedi l’area tecnica. I nomi circolano, le indiscrezioni si rincorrono e la presenza di Di Cesare, ex direttore sportivo del Bari, ieri pomeriggio allo Iacovone non è passata inosservata. Che sia un indizio? Difficile dirlo. Ma, a questo punto, sarebbe opportuno che la società uscisse dal gioco delle supposizioni e cominciasse a parlare con chiarezza.

C’è poi un’altra scadenza che incombe: mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia, con in palio la qualificazione al turno successivo. Una partita che arriva in un momento particolarmente delicato, mentre l’ambiente è attraversato da tensioni, incertezze e interrogativi che attendono ancora risposte.

Riuscirà il buon Sebastiano a trovare il modo e la maniera per restituire un minimo di serenità a questo gruppo? Oppure assisteremo all’ennesima soluzione dell’ultimo minuto, all’ennesimo annuncio, all’ennesimo tentativo di rattoppare una situazione che avrebbe richiesto ben altra programmazione?

Il tempo dei proclami è finito. Adesso servono fatti, competenze e responsabilità. E soprattutto serve una cosa: che chi ha in mano il destino del Taranto abbia finalmente il coraggio di metterci la faccia. Perché la maglia la indossano i calciatori, ma il peso delle scelte deve portarlo la proprietà.