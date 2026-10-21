Ladisa, meno parole e più “calcese”

I fratelli Ladisa hanno dimostrato di possedere forza economica e di non aver lesinato investimenti. È un merito che va riconosciuto. Ma le risorse finanziarie, da sole, non garantiscono competenza calcistica. La gestione di un’impresa di successo e quella di una società sportiva richiedono professionalità differenti. Le difficoltà incontrate nel calcio, così come le esperienze negative in altri settori, invitano a una riflessione: non basta investire, bisogna saper scegliere, programmare e controllare

Taranto, nove giornate e già troppi alibi. Ladisa, è ora di cambiare passo! Dai proclami estivi al settimo posto, sette punti dalla vetta e fuori dalla zona playoff. Una rivoluzione tecnica che non ha risolto i problemi, responsabilità che rimbalzano e una squadra ancora senza identità. La stagione è recuperabile, ma occorre ritrovare lucidità, competenza e unità d’intenti.

Nove giornate sono bastate per ridimensionare i proclami trionfalistici dell’estate. Il Taranto è settimo, fuori dalla zona playoff e a sette punti dalla prima. Non è una sentenza definitiva, ma è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Dopo appena tre giornate sono stati allontanati il direttore sportivo Danilo Pagni e l’allenatore Giuliatto, protagonisti del progetto estivo, sostituiti da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Una rivoluzione frettolosa che, almeno finora, non ha risolto le criticità emerse sin dalle prime uscite. La domanda è semplice: si è intervenuti sulle cause dei problemi o ci si è limitati a cambiare gli uomini?

Un errore dimenticare il lavoro di ieri

Per capire gli errori di oggi bisogna tornare alla scorsa stagione, a quel gol assurdo subito a tempo scaduto contro il Gladiator, che negò al Taranto il passaggio del turno nei playoff. Una beffa dolorosa, al termine di un’annata travagliata, segnata dalle gare casalinghe a Massafra, dai continui avvicendamenti dirigenziali e tecnici e da una squadra più volte rivoluzionata.

Eppure, in mezzo a tante difficoltà, Ciro Danucci era riuscito a portare il gruppo a un passo dal successo. Dopo essere stato esonerato e richiamato, aveva dimostrato che esistevano una base di lavoro e una squadra sulle quali intervenire con intelligenza.

La logica suggeriva continuità: confermare Danucci, conservare l’ossatura e correggere le lacune nei ruoli più delicati. Non significava accontentarsi, ma costruire senza distruggere. Si è scelta invece la strada più complicata, ripartendo quasi da zero e rinunciando a riferimenti che il campo aveva già contribuito a individuare.

Le figurine non fanno una squadra

Il Taranto attuale sembra il risultato di scelte nelle quali il curriculum dei singoli ha pesato più della loro effettiva funzionalità. Ma nel calcio i nomi non bastano: servono equilibrio, complementarità e un progetto tattico riconoscibile.

Manca una prima punta capace di garantire concretezza sotto porta, manca un play di personalità che detti tempi e ritmo, mentre la rinuncia a Mastrangelo, giovane portiere reduce da un finale di campionato convincente, ha sollevato interrogativi legittimi.

La difesa ha già incassato dodici reti e non ha ancora trovato un assetto stabile, oscillando tra la linea a tre e quella a quattro. Restano dubbi sulla copertura della fascia destra e sulle garanzie offerte dal reparto under, fondamentale in un campionato di Eccellenza.

Sono problemi che non si possono attribuire soltanto alla sfortuna. Erano emersi presto e avrebbero richiesto risposte tecniche precise, non una successione di cambiamenti.

Montervino, lo scaricabarile non serve

L’arrivo di Montervino e Tiozzo aveva alimentato speranze di una rapida inversione di tendenza. Un calendario inizialmente favorevole aveva contribuito a creare aspettative, poi ridimensionate dalle prove contro Canosa e Brilla Campi.

La squadra continua a mostrare un gioco poco riconoscibile, un’alternanza eccessiva di uomini e ruoli e una base tattica ancora incerta. Sperimentare è legittimo, soprattutto per chi subentra, ma dopo nove giornate occorre cominciare a offrire certezze.

A rendere il quadro ancora più preoccupante sono arrivate le dichiarazioni di Montervino dopo la prestazione negativa di Campi Salentina, con la precisazione che l’organico non è stato costruito da lui.

Una puntualizzazione comprensibile sul piano cronologico, ma poco convincente se utilizzata per prendere le distanze dalle difficoltà. Dal suo arrivo sono stati tesserati sei nuovi calciatori: un dato che non lo rende responsabile delle scelte precedenti, ma che impone di valutare anche le decisioni successive.

Chi subentra eredita problemi, certo. Ma viene chiamato per risolverli, non per limitarsi a ricordare chi li ha creati. Il Taranto non ha bisogno di un rimpallo di colpe: ha bisogno di una catena di comando chiara e di persone disposte ad assumersi le proprie responsabilità.

Ladisa, investire non significa saper gestire

I fratelli Ladisa hanno dimostrato di possedere forza economica e di non aver lesinato investimenti. È un merito che va riconosciuto. Ma le risorse finanziarie, da sole, non garantiscono competenza calcistica.

La gestione di un’impresa di successo e quella di una società sportiva richiedono professionalità differenti. Le difficoltà incontrate nel calcio, così come le esperienze negative in altri settori, invitano a una riflessione: non basta investire, bisogna saper scegliere, programmare e controllare.

Il rischio, oggi, è che ogni difficoltà produca una nuova rivoluzione, indebolendo le gerarchie e alimentando incertezza. La proprietà deve ristabilire ruoli precisi: dirigenti responsabili della programmazione, direttore sportivo impegnato a costruire una rosa equilibrata, allenatore libero di lavorare e giudicato sui risultati. Collaborazione sì, sovrapposizioni e ambiguità no.

La stagione è ancora recuperabile. Ma bisogna agire subito

Che cosa fare, allora? Prima di tutto, fermare la girandola delle responsabilità e ricompattare l’ambiente. Poi pretendere da Montervino e Tiozzo un piano concreto: individuare un sistema di gioco stabile, valorizzare gli uomini disponibili, correggere le fragilità difensive e trovare soluzioni alla mancanza di regia e concretezza offensiva.

Gli eventuali nuovi acquisti dovranno rispondere a esigenze precise, non diventare l’ennesimo capitolo di un mercato senza una direzione riconoscibile. Servono inoltre obiettivi intermedi verificabili e un confronto serio, interno alla società, sui risultati e sulla qualità del lavoro svolto.

Il prossimo trittico di partite sarà un passaggio importante, ma non dovrà trasformarsi nell’ennesimo pretesto per cercare un colpevole. La proprietà deve governare, non improvvisare; il direttore sportivo deve costruire, non difendersi; l’allenatore deve dare un’identità alla squadra. E tutti devono remare nella stessa direzione.

Sette punti dalla vetta non sono una condanna. Nove giornate non hanno deciso il campionato. Ma il tempo degli alibi deve finire adesso. I Ladisa hanno ancora la possibilità di raddrizzare la stagione, dimostrando che il loro progetto è qualcosa di più di investimenti, annunci e ambizioni. Occorrono competenza, equilibrio e continuità. Soprattutto, occorre ricordare che il Taranto non è un investimento come un altro: è una storia, una città e una passione che meritano rispetto.

Di progetti, iniziative e investimenti si è parlato più del consentito. Adesso è il momento di passare ai fatti, di onorare la maglia rossoblù e di tornare a parlare la lingua che tutti noi che facciamo calcio conosciamo: il calcese.

Una lingua universale, fatta di gioco, responsabilità, sacrificio e risultati. Una lingua che non si impara con i proclami e che non ammette traduzioni in alibi. Ladisa, meno parole e più calcese. Il Taranto ha bisogno di calcio, quello vero.