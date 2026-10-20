Ma questi sono del mestiere?

L’“Edicola Village” rischia di somigliare sempre più a un sabato del villaggio: suggestivo nelle aspettative, assai meno concreto nella realizzazione

Taranto “ce scuasce”, il naufragio continua. I proclami non vincono i campionati. Il Taranto offre una prestazione vergognosa e si fa umiliare dal Brilla Campi. Non soltanto nel risultato, ma soprattutto nel gioco, nell’atteggiamento e nell’incapacità di reagire alla schiacciante superiorità avversaria. Nei cento e più minuti di non calcio, espressi da Saraniti e compagni, la squadra dimostra di aver lasciato la testa negli spogliatoi. Nessuna lucidità, nessuna reazione, nessun segnale di carattere. Una resa senza attenuanti. Allenatore Luca Tiozzo primo responsabile.

Le conseguenze sono pesanti: il Taranto torna a sette punti dalla vetta, scivola al settimo posto e resta fuori dalla zona playoff, superato anche dalla formazione salentina. Ma il problema va ben oltre la classifica e il risultato di una singola partita. Quella di Campi è la fotografia impietosa di un progetto che, settimana dopo settimana, perde di credibilità.

Il fallimento sportivo della gestione Ladisa prende sempre più corpo. I proclami, utili forse ad accattivarsi il consenso della tifoseria, si infrangono contro la realtà del campo. Tre giornate per cacciare Pagni e Giuliatto, sei per capire che le scelte di Montervino e Tiozzo non hanno prodotto la svolta auspicata. Il progetto tecnico estivo è stato smontato con decisioni che appaiono dettate più dalla pancia che da una strategia. Al suo posto, oggi, c’è un presente desolante.

Luca Tiozzo, nonostante un calendario inizialmente favorevole, è andato rovinosamente a sbattere contro le poche squadre capaci di opporre carattere e organizzazione. E la squadra costruita da Montervino, privata delle certezze del progetto precedente e rinnovata senza apparenti benefici, continua a mostrare limiti evidenti di personalità e temperamento. I nuovi arrivati, almeno per quanto visto finora, somigliano più a “figurine” che a uomini capaci di fare la differenza. All’atto pratico, l’organico non sembra essersi rafforzato: semmai, ha perso qualcosa.

Eppure, le scelte societarie avrebbero dovuto suggerire maggiore prudenza. Tiozzo arrivava da una lunga serie di esoneri; le ultime esperienze di Montervino, tra Casarano e Francavilla, non erano state particolarmente felici.

Elementi che avrebbero meritato una valutazione approfondita, non scommesse presentate come soluzioni. La promozione diretta in Serie D, obiettivo minimo per una piazza come Taranto, rischia oggi di trasformarsi in una chimera.

Le responsabilità, inevitabilmente, ricadono sulla proprietà. Una società che appare disorganizzata, strutturalmente carente, con collaboratori dalla comprovata esperienza tutt’altro che evidente e una difficoltà cronica nel comprendere gli umori di una città che, troppo spesso, sembra non vivere davvero. La ricerca del consenso attraverso le ospitate televisive e i proclami non può sostituire la costruzione di una struttura sportiva competente, credibile e presente.

Gli investimenti milionari annunciati, le gestioni trentennali delle strutture sportive cittadine, i parcheggi sotterranei e le citazioni a effetto appartengono a un piano che, al momento, resta distante dalle urgenze del Taranto. L’“Edicola Village” rischia di somigliare sempre più a un sabato del villaggio: suggestivo nelle aspettative, assai meno concreto nella realizzazione.

E intanto, del calcio, quello vero, si parla troppo poco. Manca una visione industriale capace di indicare il percorso per riportare il Taranto tra i professionisti. Manca la volontà di affidarsi a chi conosce davvero l’Eccellenza, i suoi equilibri, i suoi protagonisti e i meccanismi di un sistema nel quale esperienza e competenza fanno la differenza. Perché il calcio è una cosa seria e non si può pensare di costruire una struttura vincente affidandosi a personaggi improvvisati, nani e ballerine, carneadi e pseudo politicanti da strapazzo in cerca di un quarto d’ora di notorietà. Il risultato, troppo spesso, è esattamente quello che si vede in campo.

La solidità economica è indispensabile per garantire continuità, ma non basta a vincere i campionati. Il denaro può sostenere un progetto, non sostituire le competenze, le idee e le scelte giuste. A decidere, alla fine, è sempre il campo.

Ed è proprio questo che i fratelli Ladisa devono ancora comprendere: in campo gioca una squadra di calcio, non un comunicato stampa. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo.