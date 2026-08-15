Massimo Stano, trionfo agli Europei: oro e record europeo a Birmingham

Grande prova dell’azzurro, che a pochi metri dal traguardo ha festeggiato indossando il cappello di paglia ispirato a One Piece. Quinta nella mezza maratona Antonella Palmisano

È d’oro la maratona di marcia di Massimo Stano agli Europei di atletica di Birmingham. Il marciatore pugliese ha conquistato il titolo continentale al termine di una gara dominata e chiusa con il tempo di 2h56’49”, nuovo record europeo e miglior prestazione mondiale stagionale.

Alle sue spalle lo spagnolo Miguel Ángel López e il francese Quinion, che hanno completato il podio.

A pochi metri dal traguardo, Stano ha dato vita a una celebrazione ormai diventata parte del suo stile: il cappello di paglia ispirato a One Piece, indossato per festeggiare un successo che arricchisce ulteriormente la sua carriera.

Quinto posto, invece, nella mezza maratona di marcia per Antonella Palmisano. L’azzurra, intervistata da RaiSport, ha ribadito la volontà di proseguire il proprio percorso. “Non smetterò. Adesso c’è Los Angeles. Questa è una gara di passaggio, non bisogna buttare via tutto”.

“Sono veramente contenta che ci sia un futuro davanti e loro lo stanno dimostrando: stiamo passando il testimone a un’Italia che sicuramente ci farà sognare anche più avanti”, ha aggiunto la campionessa azzurra.

Sulla prestazione di Birmingham, Palmisano non ha nascosto il rammarico. “Non sono soddisfatta perché c’è il personale e ambivo alle posizioni davanti. Però non posso buttare via questa stagione”.