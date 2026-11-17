La società ridisegna il reparto offensivo. Definita l’operazione per la punta proveniente dall’Atletico Acquaviva, mentre termina l’avventura ionica del centravanti
Doppio movimento in attacco per il Taranto. L’operazione di mercato, condotta direttamente dal presidente Sebastiano Ladisa, porta in maglia rossoblù l’attaccante Massimo Goh, proveniente dall’Atletico Acquaviva. Contro-mossa immediata in uscita: il club ionico trasferisce infatti al Brindisi l’attaccante Marko Rajkovic, protagonista fin qui di una parentesi sfortunata in riva allo Ionio.