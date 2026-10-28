Montervino: un mese di squalifica, ma la lezione non arriva mai

Il Taranto ha già abbastanza problemi da affrontare senza dover aggiungere al conto anche le conseguenze dei comportamenti di chi dovrebbe tutelarne l’immagine. Un direttore sportivo dovrebbe lavorare per la squadra, non diventare lui stesso una notizia per ragioni disciplinari

Un mese di inibizione per il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, a seguito del referto del commissario di campo per quanto accaduto durante Taranto-Trani. Una sanzione pesante, che riporta al centro una questione ormai difficile da liquidare come un semplice incidente di percorso: il rispetto delle regole, il controllo dei nervi e la responsabilità di chi, per ruolo, dovrebbe dare l’esempio.

E quando certi episodi si ripetono, il problema non è più soltanto il singolo comportamento, ma l’abitudine a finire sempre sullo stesso terreno scivoloso. La recidiva non è una medaglia da appuntarsi al petto, ma un campanello d’allarme che suona sempre più forte.

A rendere il quadro ancora più amaro c’è il fatto che, stando a quanto previsto dal regolamento per questo tipo di inibizione, non sarebbe possibile presentare ricorso. Dunque, niente appello per provare a ridiscutere la sanzione: resta da prenderne atto e, soprattutto, da interrogarsi sul perché si continui ad arrivare a questo punto.

Perché chi ricopre un incarico dirigenziale non può pretendere credibilità soltanto quando le cose vanno bene. La credibilità si misura soprattutto nei momenti di tensione, quando bisogna saper contare fino a dieci invece di trasformare il campo in un’arena.

Il Taranto ha già abbastanza problemi da affrontare senza dover aggiungere al conto anche le conseguenze dei comportamenti di chi dovrebbe tutelarne l’immagine. Un direttore sportivo dovrebbe lavorare per la squadra, non diventare lui stesso una notizia per ragioni disciplinari.

Un mese di stop può essere una sanzione. Ma se il copione si ripete, la vera domanda è un’altra: quanto tempo serve ancora per capire che certi comportamenti non sono compatibili con il ruolo che si ricopre?

Perché sbagliare può capitare a tutti. Continuare a sbagliare, invece, è un problema diverso. E quando la recidiva diventa un’abitudine, non basta più invocare l’episodio: bisogna cominciare a parlare di responsabilità.