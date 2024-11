Nuovi Orizzonti Dinamo: Battipaglia sbanca il PalaMazzola dopo una partita rocambolesca

Le ragazze di Coach Caricasole hanno affrontato una formazione fortemente motivata perdendo per 61 a 81

Vincere per dimostrare di saper vincere. Di avere del potenziale sul quale scommettere, da far fruttare: era questo l’obiettivo della Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto alla vigilia del match contro la O.ME.P.S. Battipaglia, valevole per la quarta giornata di andata del campionato di serie B femminile. Ovvero dimostrare che la sconfitta inflitta al Fasano nell’esordio stagionale in Coppa Campania non era arrivata per caso o per demerito dell’avversario.

Così le ragazze di coach Caricasole si sono ritrovate al PalaMazzola in un insolito lunedì sera. Ma affrontando una formazione fortemente motivata ne sono state sopraffatte con il punteggio di 61-81 (15-25, 26-36, 54-51). È stato un match dalle emozioni contrastanti, nel quale si possono individuare tre fasi: la prima di marca ospite ha visto Battipaglia acquisire un ampio margine (+16); la Dinamo, poi, è stata capace di rimontare e di portarsi avanti, prima di alzare bandiera bianca nel finale. Troppi gli errori nelle conclusioni ad alta percentuale e nei momenti chiave della gara. La sconfitta, la terza consecutiva in avvio stagionale, fa male. E il gruppo è chiamato a ritrovare in fretta compattezza e serenità per il prosieguo del campionato.

Canestro lampo di Chiara Mastrototaro e buon avvio delle padroni di casa (5-3). Le ospiti, però, sfruttano i tiri liberi e piazzano un break di nove punti (5-12) con la tripla di Fabiana Prete. Caricasole chiama timout. Anna Maria Kolyandrova riduce il gap (11-14) ma Battipaglia è precisa e rapida in contropiede, e il vantaggio raggiunge la doppia cifra (11-21). La stessa Kolyandrova alla prima sirena limita i danni (15-25). Nel secondo tempo Erika Martelli, appena scesa in campo, prova a dare una scossa alle sue compagne. Il suo canestro, però, è come un fiore nel deserto: la Dinamo si ferma, Battipaglia colpisce più volte sino al più 16 (17-33). La conclusione di Giorgia Cascione dall’arco tiene accese le speranze (26-36).

Nel secondo tempo vanno a segno Amila Smajic e Andrea Iob: il punteggio segna 30-36, e stavolta è coach Ghilardi a chiamare timeout. Alla tripla di Prete risponde Kolyandrova, sempre dalla lunga distanza. Mastrototaro prende in mano la gara. Taranto pareggia e si porta avanti. Il vantaggio oscilla tra i 3 e i 5 punti. Ma Battipaglia non molla: si rifà sotto, e con Ndiaye Fatoumata si riporta in vantaggio, prima della tripla di Kolyandrova. Che allo scadere capitalizza il contropiede del 54-51 con cui si chiude il terzo quarto di gara.

Battipaglia fa due tiri da tre punti in avvio dell’atto finale. Le due squadre si rispondono colpo su colpo. Ma a metà quarto le ospiti allungano (58-65). Smaliuk accorcia, poi gira tutto storto: vuoi per sfortuna (la palla che danza più volte sul ferro e non vuole entrare) vuoi per scarsa lucidità in avanti, la Nuovi Orizzonti non riuscirà più a muovere il tabellone, mentre Battipaglia vola sul più 17 (61-78). E Prete infierisce con la tripla finale rendendo pesante il passivo per Taranto.

Paolo ARRIVO – Ufficio stampa e comunicazione Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto (foto Valentina FUNETTA)

Dinamo Nuovi Orizzonti – O.ME.P.S. Battipaglia 61-81 (15-25, 26-36, 54-51)

Taranto: Smaliuk 12, Kolyandrova 14, Mastrototaro 17, Saponaro n.e., Gobbi, Iob 9, Smajic 2, Cascione 3, Martelli 4, Molino, Manco (All. Giulio Caricasole, ass. all. Mimmo Calviello)

Battipaglia: Silvestri 2, Angelucci 2, Panteva, Evangelista 2, Cavallo 12, Ndiaye 10, Nardoni 27, Prete 26, Pansini, Chiovato n.e., Pietrafesa n.e. (All. Franco Antonio Ghilardi)

Note: 200 spettatori. Uscite per 5 falli: Iob (Taranto)

Arbitri: Francesco Solimeo di Lecce e Daniele Serra di Brindisi

Quintetti iniziali

Taranto: Smaliuk, Kolyandrova, Mastrototaro, Iob, Gismondi

Battipaglia: Angelucci, Cavallo, Ndiaye, Nardoni, Prete