Oggi alle 16 il Taranto cerca i tre punti al Nino Laveneziana. Il tecnico Renato Cioffi deve rinunciare ad Hadziosmanovic e Guastamacchia

Terzo match stagionale tra SS Taranto e Ostuni, questa volta con in palio punti importanti per il campionato. I rossoblù saranno impegnati oggi alle 16 allo stadio “Nino Laveneziana”, in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Le due squadre si sono già affrontate nel primo turno di Coppa Italia, con il Taranto capace di superare il turno, ma la gara odierna presenta uno scenario differente. L’Ostuni, infatti, precede gli ionici di due punti in classifica e rappresenta un avversario da affrontare con grande attenzione. Lo stesso Renato Cioffi, tecnico della SS Taranto, ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia il valore della formazione gialloblù, definendola una squadra di qualità.

Una neopromossa che si sta dimostrando competitiva e che sta disputando un campionato di buon livello. Per il Taranto sarà dunque un banco di prova importante, anche alla luce delle difficoltà che stanno interessando il reparto arretrato. Cioffi dovrà fare i conti con diverse assenze: non saranno disponibili Hadžiosmanović e Guastamacchia, mentre resta in dubbio Morales; le cui condizioni sono state affrontate dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa. Tra le possibili novità di formazione c’è Lupo, che potrebbe tornare titolare dopo aver osservato un turno di riposo giovedì. Una partita da interpretare con attenzione, nella quale serviranno solidità, personalità e concretezza.

Il Taranto cerca continuità e punti pesanti per non perdere terreno, ma davanti troverà un Ostuni motivato e consapevole di poter sfruttare il fattore campo.