Prisma Taranto, D’Albis è il nuovo opposto

La società arricchisce il roster che affronterà il campionato di Serie C con un nuovo innesto: tarantino classe 1999, entra a far parte della formazione rossoblù

La Prisma Taranto arricchisce il roster che affronterà il campionato di Serie C con un nuovo innesto: Mattia D’Albis, opposto tarantino classe 1999, entra a far parte della formazione rossoblù. Nato a Taranto il 6 luglio 1999, D’Albis è alto 191 cm e torna alla pallavolo indoor dopo un percorso iniziato nel settore giovanile del Talsano, società con la quale, giovanissimo, ha avuto modo di confrontarsi anche con i campionati di Prima Divisione e Serie C.

Dopo una lunga parentesi lontano dal volley indoor, nella scorsa stagione D’Albis ha ripreso l’attività attraverso il beach volley, ritrovando sensazioni, ritmo e voglia di mettersi nuovamente alla prova. Ora per lui arriva l’opportunità di tornare sul taraflex e farlo indossando la maglia della Prisma Taranto, nel ruolo di opposto.

Un ritorno che rappresenta anche una nuova sfida personale per l’atleta tarantino, pronto a lavorare con lo staff tecnico e con i nuovi compagni per ritrovare progressivamente i meccanismi della pallavolo indoor e mettere le proprie caratteristiche a disposizione della squadra: “Essere parte di questa realtà storica per la nostra città è motivo di enorme orgoglio – racconta D’Albis –. Ringrazio il club e gli allenatori per aver creduto in me e per avermi inserito in un gruppo pieno di talento e fame di vittoria. Prometto il massimo impegno ogni giorno, pronto a lottare insieme ai miei compagni per raggiungere grandi traguardi”.

Per D’Albis comincia dunque una nuova avventura: Taranto, la Serie C e la maglia della Prisma per tornare a vivere da protagonista la pallavolo indoor.