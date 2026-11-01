Prisma Taranto, tre set combattuti ma nessun punto: Tricase passa 3-0

I rossoblù lottano fino all’ultimo, ma cedono anche nel finale del terzo parziale. D’Uggento individua negli errori di squadra il principale aspetto da correggere. “Il campionato è ancora lunghissimo”

Si chiude con una sconfitta per 3-0 la sfida della Prisma Taranto contro la Virtus Tricase, valida per la terza giornata di campionato. Un risultato che non restituisce pienamente l’equilibrio visto in campo, come dimostrano i parziali: 23-25, 20-25 e 24-26.

La formazione tarantina ha provato a tenere testa agli avversari, lottando su ogni pallone e restando in partita fino all’ultimo. Dopo i primi due set, entrambi conquistati dalla Virtus Tricase, è stato il terzo parziale a regalare le emozioni maggiori. La Prisma è rimasta a lungo in vantaggio, mostrando carattere e determinazione, ma nel momento decisivo non è riuscita a capitalizzare il margine accumulato, arrendendosi ai vantaggi sul 24-26.

Al termine della gara, lo schiacciatore rossoblù Marco D’Uggento ha analizzato la prestazione, indicando negli errori commessi dalla squadra uno dei principali aspetti sui quali intervenire. “Durante la partita abbiamo commesso troppi errori di squadra. In tutti e tre i set abbiamo superato i dieci errori complessivi e, regalando così tanti punti diretti agli avversari, diventa difficile vincere le partite. – Ha affermato – Dobbiamo lavorare sulla gestione della palla alta, sul muro-difesa e su alcune dinamiche di gioco che proveremo a migliorare durante gli allenamenti. Ripartiremo proprio da questi aspetti per crescere tutti insieme”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno. Per D’Uggento sarà fondamentale ritrovare compattezza e spirito di gruppo, soprattutto nei momenti più complicati delle partite. “Dobbiamo essere un gruppo dall’inizio alla fine della partita. Soprattutto nei momenti in cui il punto non arriva e siamo in difficoltà, dobbiamo trovare la forza di reagire tutti insieme. – Ha sottolineato – Sono proprio quelli i momenti più difficili di una gara e dobbiamo imparare a superarli come squadra. Sono fiducioso in questo gruppo di giovani ragazzi: il campionato è ancora lunghissimo e sono convinto che avremo modo di dire la nostra”.

Una sconfitta che lascia rammarico per le occasioni non sfruttate, soprattutto nel terzo set, ma che offre anche indicazioni importanti su cui lavorare. La Prisma Taranto è chiamata ora a ripartire dagli aspetti evidenziati dal campo, con l’obiettivo di correggere gli errori e proseguire il proprio percorso di crescita.

TABELLINO PRISMA TARANTO

Gasbarro 10 punti, D’Uggento 14, Panzetta 6, D’Amicis 7, Agnellillo 14, Maiorano 8, Vacca 2, Susco L. e Susco A. 0.

Parziali: 23-25, 20-25, 24-26.