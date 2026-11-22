A Carosino il ricordo di Carlotta Marinelli, la ragazzina recentemente scomparsa che della lotta al tumore ne aveva fatto una missione

Una serata intensa, dentro e fuori dal campo, quella vissuta al Palazzetto Spagnulo di Carosino, dove la Prisma Taranto si è arresa per 3-0 (23-25, 21-25, 18-25) a una formazione di grande qualità come Parabita capace di imporre il proprio ritmo e mettere in difficoltà i rossoblù.

Un risultato che non cancella l’impegno dei ragazzi guidati da coach Domenico Salvatore, scesi in campo con la volontà di confrontarsi a viso aperto con un avversario particolarmente attrezzato.

La Prisma ha alternato buone iniziative a momenti di difficoltà, riuscendo soprattutto nel primo parziale a rimanere a stretto contatto con gli ospiti, che hanno trovato lo spunto decisivo soltanto nel finale. Anche nel secondo set i rossoblù hanno provato a mantenere vivo il confronto, mentre nel terzo la maggiore continuità degli avversari ha fatto la differenza.

Non sono mancati segnali positivi nell’atteggiamento e nella determinazione di un gruppo che continua il proprio percorso di crescita, consapevole che anche queste sfide rappresentano occasioni importanti per maturare esperienza.

Una serata nel ricordo di Carlotta

Ma quella di Carosino non è stata soltanto una serata di pallavolo. Prima dell’incontro, il palazzetto si è fermato per osservare un minuto di silenzio in memoria di Carlotta Marinelli, la giovane la cui scomparsa ha profondamente colpito la comunità. Un momento particolarmente emozionante, accompagnato da un lungo e caloroso applauso del pubblico. Un omaggio sentito che ha unito atleti, dirigenti e spettatori nel desiderio di ricordare Carlotta e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità sportiva.

Al di là del risultato, resta il significato di una serata nella quale lo sport ha saputo andare oltre la competizione, diventando occasione di incontro, solidarietà e memoria.

Per la Prisma il campionato prosegue, con la volontà di continuare a lavorare, crescere e migliorare.

TABELLINO

Gasbarro: 9

Duggento: 13

Panzetta: 5

Agnellillo: 5

Maiorano: 3

Vacca: 5