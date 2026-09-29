Prisma Taranto Volley, la riconferma dello staff

Aldo e Francesco Portulano confermati nell’ area fisioterapica. Franciosa e Calò restano in dirigenza

La Prisma Taranto Volley prosegue nel segno della continuità e conferma quattro figure che continueranno a mettere esperienza, professionalità e passione al servizio del progetto rossoblù.

Aldo e Francesco Portulano – fanno sapere – saranno ancora parte dello staff fisioterapico, garantendo agli atleti della Prisma competenza e attenzione nella gestione quotidiana dell’attività sportiva.



Una collaborazione consolidata, quella con Fisio Élite, il centro di fisioterapia e riabilitazione sportiva di via Lazio 15 a Taranto, che rappresenta da anni un punto di riferimento per la società.

Per Aldo Portulano il rapporto con il volley tarantino ha radici profonde. Laureato a Bari in Terapia della Riabilitazione e forte di oltre quarant’anni di esperienza professionale, ha accompagnato diverse pagine della pallavolo ionica, a partire dall’esperienza della Magna Grecia Volley fino al percorso di Martina Franca, mettendo sempre le proprie competenze al servizio degli atleti.

Al suo fianco Francesco Portulano, laureato in Scienze Motorie e collaboratore dello staff fisioterapico di Fisio Élite. Un rapporto professionale che si intreccia ormai da diverse stagioni con quello sportivo e che vede Aldo e Francesco Portulano al fianco della Prisma Taranto Volley, garantendo continuità a un settore fondamentale per l’attività della squadra.



La continuità – affermano – riguarda anche l’area dirigenziale. Enzo Franciosa e Antonio Calò sono infatti riconfermati nella dirigenza della Prisma Taranto Volley, pronti a proseguire il proprio impegno al fianco della società anche nella nuova stagione.

Due presenze che testimoniano l’importanza del lavoro quotidiano svolto dietro le quinte: disponibilità, organizzazione e vicinanza alla squadra sono elementi fondamentali per costruire un ambiente solido e permettere allo staff tecnico e agli atleti di concentrarsi al meglio sull’attività sportiva.

Quattro conferme – concludono – che rappresentano quindi un ulteriore tassello nel percorso della Prisma Taranto Volley: Aldo e Francesco Portulano nell’area fisioterapica, Enzo Franciosa e Antonio Calò in quella dirigenziale, nel segno della continuità, della professionalità e del legame con il progetto rossoblù.