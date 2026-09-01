Prisma Taranto Volley, nuovo ingresso nello staff

Sarà Mauro Ambriola il secondo allenatore per il prossimo campionato di serie C

La Prisma Taranto Volley completa lo staff tecnico della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C maschile: Mauro Ambriola sarà il secondo allenatore della prima squadra, affiancando coach Domenico Salvatore nella stagione 2026/2027.



Tarentino, classe 1966, Ambriola – fanno sapere – porta con sé un lungo percorso nel mondo della pallavolo, vissuto in diverse vesti. Dopo gli inizi da giocatore, con esperienze fino alla Serie D, nel 2010 si avvicina al mondo arbitrale, attività che porta avanti per quattro anni e che gli permette di approfondire ulteriormente la conoscenza del regolamento e delle dinamiche di gara.

Nel 2014 intraprende quindi il percorso da allenatore, conseguendo il titolo di Allievo Allenatore e proseguendo successivamente la propria formazione fino al Primo Grado – Secondo Livello Giovanile.



Una carriera costruita – aggiungono – soprattutto a contatto con i giovani. Ambriola ha maturato le prime esperienze nel settore femminile, guidando formazioni Under 14, Under 16 e Under 18, oltre a confrontarsi con i campionati di Prima Divisione e Serie C. Negli ultimi quattro anni si è invece dedicato prevalentemente al movimento maschile, lavorando dall’Under 13 fino all’Under 19 e maturando esperienze anche nei campionati di Terza Divisione, Prima Divisione, Serie D e Serie C.



Il rapporto con la Prisma Taranto Volley nasce nella stagione 2024/2025, quando prende la guida della formazione impegnata nel Trofeo Young – Terza Divisione maschile, conducendola fino alla finale. Nella stagione 2025/2026 ha proseguito il proprio lavoro all’interno del vivaio rossoblù seguendo le formazioni Under 13 3×3 e Under 15 maschile.

Ora per Ambriola arriva un nuovo importante passo nel percorso all’interno della società: l’ingresso nello staff della Serie C maschile, al fianco di coach Domenico Salvatore.



Un incarico – concludono – che si inserisce pienamente nella filosofia del nuovo progetto Prisma, orientato a creare un collegamento sempre più stretto tra settore giovanile e prima squadra. Il roster che affronterà il prossimo campionato sarà infatti composto in larga parte da ragazzi provenienti dal vivaio, sui quali la società intende continuare a investire nel proprio percorso di crescita.



Mauro Ambriola racconta così il suo percorso e le sensazioni alla vigilia della nuova esperienza:

“La pallavolo ha rappresentato e continua a rappresentare una parte importante della mia vita sportiva. Ho iniziato come giocatore, maturando esperienza a livello dilettantistico fino alla Serie D, poi, dopo aver interrotto l’attività agonistica per motivi professionali, ho deciso di proseguire il mio percorso in questo sport prima come arbitro e successivamente come allenatore.

Il mio modo di intendere la pallavolo si basa soprattutto su lavoro, disciplina, rispetto, spirito di squadra e crescita individuale e collettiva degli atleti, con una particolare attenzione al settore giovanile.

Oggi affronto questa nuova esperienza nello staff della Serie C della Prisma Taranto con grande entusiasmo e motivazione, consapevole delle difficoltà e del livello tecnico di un campionato competitivo come la Serie C. Lavorare al fianco di un allenatore di grande esperienza come Domenico Salvatore rappresenta per me una preziosa opportunità di crescita professionale e personale.



Cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione dello staff e dei ragazzi, contribuendo alla costruzione di un gruppo unito e competitivo e alla valorizzazione dei tanti giovani presenti in squadra. Umiltà, lavoro e passione sono le tre parole che meglio rappresentano la mia filosofia. L’obiettivo è portare ogni atleta a esprimere il proprio massimo potenziale, senza dimenticare un aspetto fondamentale: divertirsi giocando a pallavolo”.

credit foto Prisma Volley