Prisma Taranto Volley, Susco è il nuovo palleggiatore

E’ cresciuto nel settore giovanile della Materdomini, società con cui ha disputato i campionati giovanili e di Serie B dalla stagione 2018/2019 fino alla 2023/2024

La Prisma Taranto Volley aggiunge un nuovo tassello al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C: in cabina di regia arriva Alessio Susco, giovane palleggiatore tarantino classe 2005, di 182 cm di altezza, pronto a vestire i colori rossoblù e a mettere il proprio talento al servizio della squadra.

Nato a Taranto il 25 novembre 2005, Susco è cresciuto pallavolisticamente nel settore giovanile della Materdomini, società con cui ha disputato i campionati giovanili e di Serie B dalla stagione 2018/2019 fino alla 2023/2024. Un percorso importante, impreziosito dalla conquista dello scudetto Under 19 nella stagione 2021/2022, traguardo che ha rappresentato una tappa significativa nella sua crescita tecnica e sportiva. Terminata l’esperienza con la Materdomini, il giovane regista ha proseguito il proprio percorso nei campionati nazionali, disputando la Serie B 2024/2025 con la Pallavolo Bari e vestendo, nella stagione 2025/2026, la maglia della UniBari Volley.

Ora per Susco arriva una nuova sfida con la Prisma Taranto Volley, all’interno di un progetto che punta su un gruppo giovane, ambizioso e desideroso di crescere insieme: «Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura in una società come la Prisma – dichiara Alessio Susco –. Sono molto motivato a dare il meglio e a impegnarmi il più possibile per raggiungere i migliori risultati. Siamo un gruppo giovane, con carattere e tanta fame agonistica: credo che proprio per questo riusciremo a toglierci molte soddisfazioni».

Con l’arrivo di Susco, la Prisma inserisce dunque nel proprio organico un palleggiatore giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati di livello nazionale, che potrà portare entusiasmo e voglia di emergere nella nuova avventura rossoblù.