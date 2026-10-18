Prisma Volley Taranto, buona la prima

I rossoblù iniziamo con positività il campionato

Esordio vincente per la Prisma Volley Taranto. Conquistati i primi due punti della stagione contro la Materdomini Castellana Grotte al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.

Coach Domenico Salvatore – fanno sapere – si affida alla diagonale Susco-Vacca, con Gasbarro e Panzetta al centro, D’Uggento e Angelillo in posto quattro e Susco nel ruolo di libero.



I rossoblù partono con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set 25-22, ma subiscono la reazione avversaria nel secondo (16-25). Il terzo parziale è una battaglia punto a punto, risolta dalla Prisma ai vantaggi (26-24). Gli ospiti ristabiliscono la parità nel quarto (16-25), rinviando ogni verdetto al tie-break.

Nel quinto set la formazione tarantina trova la determinazione necessaria per chiudere 15-13 e festeggiare una vittoria sofferta, ma preziosa.



Tra i protagonisti – sottolineano – spicca Angelillo, top scorer con 13 punti, impiegato nel corso del match anche in posto due. In evidenza anche D’ Uggento con 8 punti, mentre Gasbarro, Panzetta e Maiorano, contribuiscono con 7 punti ciascuno.

Una vittoria che premia la determinazione del gruppo e permette alla Prisma di iniziare il campionato con entusiasmo e fiducia.

