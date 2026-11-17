Il calcio, soprattutto quello delle categorie inferiori, sta assumendo sempre più i contorni di una macchina organizzativa e commerciale. Le società diventano gruppi di gestione, i dirigenti sembrano manager impegnati in una continua ricerca di nuove entrate, mentre il risultato sportivo e la qualità del gioco rischiano di scivolare in secondo piano

La serie C è ancora una cosa seria? Quando il calcio cerca lo spettacolo fuori dal campo e il pallone rischia di diventare soltanto un pretesto. C’era una volta il calcio. Quello fatto di sudore, talento, intuizioni, schemi, campioni da scoprire e giovani da lanciare. Quello nel quale una società costruiva la propria identità attraverso una squadra, un allenatore e un progetto tecnico. Oggi, invece, sembra che qualcosa stia cambiando. E non necessariamente nella direzione che gli appassionati avrebbero immaginato.

Il calcio, soprattutto quello delle categorie inferiori, sta assumendo sempre più i contorni di una macchina organizzativa e commerciale. Le società diventano gruppi di gestione, i dirigenti sembrano manager impegnati in una continua ricerca di nuove entrate, mentre il risultato sportivo e la qualità del gioco rischiano di scivolare in secondo piano.

La parola d’ordine è sostenibilità. Sacrosanta, per carità. Ma come si fa a raggiungerla quando i ricavi ordinari non bastano, gli investimenti sono onerosi e il pubblico, spesso, si allontana dagli stadi? Ecco allora che bisogna inventarsi qualcosa. Un’iniziativa, un evento, un personaggio, una trovata capace di attirare attenzione e, possibilmente, riempire qualche settore in più.

In questo scenario si inserisce l’operazione del Ravenna, che ha puntato su Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano, convincendolo a tornare in campo a 46 anni. Un’idea che ha fatto parlare, incuriosito e ottenuto un indubbio risultato mediatico. Un’operazione capace di trasformare una partita in un evento, richiamando l’attenzione ben oltre i confini della tifoseria abituale.

E allora, tanto di cappello per l’intuizione. Ma la domanda viene spontanea: è questo il calcio che vogliamo? Perché se il richiamo di un campione del passato diventa lo strumento per vendere biglietti, aumentare gli incassi e riportare spettatori allo stadio, bisogna chiedersi che cosa stia succedendo al prodotto calcio. Possibile che non bastino più una partita combattuta, una squadra organizzata, un giovane interessante, una rivalità sportiva o la possibilità di assistere a novanta minuti di buon calcio?

Il rischio è che il pallone diventi sempre più un pretesto per costruire un evento commerciale. E che lo spettacolo venga cercato soprattutto intorno alla partita, piuttosto che dentro la partita stessa.

C’è poi un’altra contraddizione che merita attenzione. Per anni si è parlato di valorizzazione dei giovani, di minutaggio degli under, di obblighi e incentivi per favorire la crescita dei talenti italiani. La Legge Melandri, le regole federali, i meccanismi di contribuzione legati all’impiego dei giovani: tutto un sistema che avrebbe dovuto accompagnare il calcio verso una maggiore attenzione ai vivai e alla formazione.

E oggi? Mentre si discute di giovani da valorizzare e di sostenibilità economica, si cercano scorciatoie comunicative attraverso operazioni che guardano al passato e alla notorietà di campioni ormai lontani dal calcio giocato ad alto livello.

Attenzione, non c’è nulla di scandaloso nel coinvolgere una leggenda come Ronaldinho. Il calcio è anche spettacolo, memoria, emozione e capacità di sorprendere. Ma non si può confondere un’operazione promozionale con un progetto sportivo. Sono due cose diverse, e dovrebbero rimanere tali.

La Serie C, in particolare, dovrebbe rappresentare un laboratorio di calcio, un territorio nel quale far crescere giovani, allenatori, dirigenti e nuove idee. Un campionato nel quale il pubblico possa riconoscersi in una squadra, in una maglia, in un progetto e in una storia. Non soltanto in un evento destinato a esaurire il proprio richiamo nell’arco di una giornata.

Naturalmente, le società hanno il diritto e forse il dovere di cercare nuove risorse. Nessuno può pretendere che vivano di romanticismo, soprattutto in un sistema nel quale i costi aumentano e i ricavi non sempre seguono lo stesso andamento. Ma la ricerca del denaro non dovrebbe trasformarsi nell’unica bussola. Perché alla fine c’è una domanda che vale più di tante strategie di marketing: il pubblico va allo stadio per vedere una partita di calcio o perché bisogna inventarsi qualcosa per convincerlo a comprare un biglietto, magari anche più caro? Non vorremmo che, nel tentativo di rendere sostenibile un sistema economicamente fragile, si finisse per snaturare proprio ciò che dovrebbe sostenerlo: il calcio.

Ronaldinho può regalare una giornata di festa. Ma non può diventare la risposta ai problemi strutturali della Serie C. E soprattutto non può essere il modello al quale guardare per immaginare il futuro di un campionato che avrebbe bisogno, prima di tutto, di ritrovare credibilità, identità e qualità.

Altrimenti, fra qualche anno, potremmo ritrovarci con società sempre più abili nel costruire eventi, stadi pieni per qualche singola occasione e squadre sempre meno capaci di offrire un calcio che meriti davvero di essere visto. E allora, senza nostalgia e senza pregiudizi, la domanda resta lì, sospesa sopra il pallone: ma la serie c italiana è ancora una cosa seria?