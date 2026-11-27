Il calcio di Gasperini che impressiona l’Europa intera. L’inizio della carriera a Crotone, i successi con l’Atalanta, la scommessa di Roma. Giocargli contro è come una seduta dal dentista

Gian Piero Gasperini, il calcio prima ancora della panchina. Da quel Pescara alla Roma che incanta l’Europa. Ci sono calciatori che, quando ancora indossano gli scarpini, lasciano intravedere qualcosa del loro futuro. Non necessariamente perché siano destinati a diventare grandi allenatori, ma perché possiedono una qualità che nel calcio fa la differenza: la capacità di leggere il gioco prima degli altri. Gian Piero Gasperini apparteneva a questa categoria.

Ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo quando era un calciatore del Pescara. E lo ricordo con particolare piacere perché, in quegli anni, ero proprio io a ricoprire l’incarico di direttore sportivo e generale della società biancazzurra. Un’esperienza professionale importante, vissuta in una piazza appassionata e in stagioni nelle quali il Pescara seppe ritagliarsi uno spazio significativo nel calcio italiano, conquistando anche la Serie A. Erano gli anni di Giovanni Galeone, ma anche di Edy Reja e Carletto Mazzone. Allenatori diversi per personalità, idee e interpretazione del calcio, che hanno contribuito a rendere quell’esperienza particolarmente significativa.

Gasperini era un centrocampista di qualità, dotato di personalità, intelligenza tattica e una conoscenza del gioco che andava oltre le normali competenze del suo ruolo. Nel nostro ambiente si sarebbe detto che era anche un allenatore in campo. Aveva la capacità di capire in anticipo dove si sarebbe sviluppata l’azione, di leggere l’impostazione tattica dell’avversario, di intuire gli spazi e i movimenti che avrebbero potuto determinare l’andamento della partita. Non si limitava a interpretare il proprio compito: partecipava alla lettura complessiva della gara.

Era uno di quei calciatori che, osservandoli attentamente, ti facevano pensare che avrebbero potuto continuare a vivere il calcio anche da un’altra prospettiva. Non era facile immaginare allora il percorso che avrebbe compiuto, ma alcune qualità erano già evidenti. E oggi, guardando alla sua carriera, mi piace pensare che quel qualcosa in più fosse già tutto lì.

La gavetta, la Juventus e la sfida calabrese

Gasperini non è arrivato in panchina per caso e non ha costruito la propria carriera attraverso scorciatoie. Dopo aver concluso l’attività agonistica, ha intrapreso un percorso formativo nel settore giovanile della Juventus. Dal 1994 al 2003 ha lavorato con i giovani bianconeri, assumendo anche la guida della Primavera. Sono stati anni fondamentali. Lavorare in un settore giovanile di quel livello significa confrontarsi quotidianamente con il talento, ma anche imparare a riconoscerlo, accompagnarlo nella crescita e costruire un’identità di gioco.

Nel 2003 arriva la prima vera occasione nel calcio professionistico: il Crotone. Un piemontese catapultato in una realtà calcistica del profondo Sud, in una Calabria che rappresentava una sfida importante anche sotto il profilo ambientale e organizzativo. Non era una destinazione comoda, né una piazza nella quale fosse possibile costruire senza sacrifici.

Gasperini accetta, lavora e porta avanti le proprie idee. Con il Crotone arriva la promozione dalla Serie C1 alla Serie B, al termine della stagione 2003-2004. È il primo risultato significativo di una carriera che comincia a prendere una direzione precisa. La sua esperienza in Calabria rappresenta un passaggio fondamentale: dimostra di saper trasferire le proprie conoscenze dal settore giovanile al calcio dei grandi, di saper gestire un gruppo e di saper costruire una squadra riconoscibile. Il lavoro svolto a Crotone gli apre le porte di una nuova opportunità.

Genova, la consacrazione e il primo grande riconoscimento

La tappa successiva è il Genoa. Qui Gasperini comincia a costruire quella reputazione che lo accompagnerà negli anni successivi. Arriva nel 2006 e contribuisce alla promozione in Serie A nella stagione 2006-2007. Ma non è soltanto il risultato a colpire.

È il modo di giocare della squadra. Il suo Genoa propone un calcio aggressivo, verticale, coraggioso. Una squadra che non aspetta passivamente gli avversari, che cerca di recuperare il pallone in avanti, che vuole essere protagonista della partita.

Gasperini comincia a dare una fisionomia precisa alle proprie formazioni. Il sistema di gioco, la pressione, la partecipazione dei centrocampisti, il lavoro degli esterni e la ricerca della profondità diventano elementi riconoscibili.Il suo calcio non è fatto soltanto di schemi. È soprattutto una precisa concezione del gioco.

Anche a Genova emerge un’altra sua qualità: la capacità di valorizzare i calciatori. Non si limita a utilizzare le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, ma cerca di migliorarli, di portarli a interpretare il proprio ruolo con nuove responsabilità. È una caratteristica che diventerà uno dei marchi distintivi della sua carriera.

Poi arriva l’Inter di Massimo Moratti. È il momento più difficile del suo percorso. L’esperienza nerazzurra del 2011 si conclude dopo appena cinque partite ufficiali, senza vittorie. Una parentesi breve, certamente poco fortunata, nella quale non riesce a trovare le condizioni per trasferire il proprio calcio a una squadra reduce da stagioni straordinarie. Ma anche questo fa parte della storia di un allenatore. Non tutti i percorsi sono lineari. E talvolta le esperienze meno fortunate diventano un passaggio necessario per ritrovare le motivazioni e ripartire. Gasperini lo farà.

Bergamo, il capolavoro di una carriera

Se Genova aveva rappresentato la prima grande affermazione, Bergamo diventa il luogo della consacrazione definitiva. Nel 2016 Gasperini approda all’Atalanta. Forse neppure i più ottimisti avrebbero immaginato quanto sarebbe durata e quanto sarebbe stata straordinaria questa esperienza. Qui trova una società capace di comprenderne le idee, una proprietà disposta a sostenerne il progetto e una struttura organizzativa che gli permette di lavorare con continuità.

Si crea una sinergia rara nel calcio italiano. Gasperini non chiede soltanto giocatori importanti. Chiede calciatori funzionali al suo progetto, atleti con determinate caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali. Chiede disponibilità al sacrificio, intensità, applicazione e capacità di interpretare più ruoli.

La società lo asseconda, costruendo nel tempo una rosa sempre più competitiva. Il risultato è una delle esperienze tecniche e sportive più significative del calcio italiano contemporaneo. L’Atalanta diventa una squadra riconoscibile in Italia e in Europa. Non si limita a partecipare: compete, impone il proprio gioco, affronta le grandi formazioni senza timori reverenziali. Il suo calcio è aggressivo, intenso, organizzato. La pressione alta diventa un’arma, le marcature a uomo consentono di togliere riferimenti agli avversari, le transizioni offensive sono rapide e spesso devastanti. Ma sarebbe riduttivo identificare il lavoro di Gasperini soltanto con il pressing.

C’è una ricerca continua della superiorità numerica, una partecipazione corale alla fase offensiva, una capacità di portare tanti uomini negli ultimi trenta metri. I difensori stessi diventano protagonisti della costruzione e dell’attacco. È un calcio che richiede preparazione, applicazione e una condizione atletica straordinaria. Soprattutto, richiede convinzione.E i calciatori finiscono per crederci.

A Bergamo passano giocatori che crescono, si affermano e diventano protagonisti del mercato internazionale. Alcuni arrivano come scommesse, altri come elementi da recuperare o da rilanciare. Molti diventano calciatori di prima fascia. La qualificazione ripetuta alla Champions League, i piazzamenti di vertice in Serie A e le affermazioni europee testimoniano la qualità del lavoro.

Fino alla serata di Dublino del 22 maggio 2024. L’Atalanta supera 3-0 il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. Una vittoria straordinaria, firmata dalla tripletta di Ademola Lookman, che consegna a Gasperini il primo grande trofeo della sua carriera e regala a Bergamo una pagina indimenticabile. Non è soltanto un successo sportivo. È il riconoscimento di un progetto costruito nel tempo, attraverso idee, competenza e una straordinaria continuità di lavoro. Nove anni. Una storia che ha lasciato un segno profondo nella società, nella città e nel calcio italiano.

Roma, una nuova sfida e un progetto da costruire

Nel giugno 2025 arriva la chiamata della Roma. È Claudio Ranieri a individuare in Gasperini l’uomo giusto per avviare un nuovo percorso. Una scelta ponderata, che nasce dalla convinzione di affidare la squadra a un allenatore capace di incidere profondamente sulla mentalità e sulla crescita dei singoli calciatori.Ranieri conosce le difficoltà dell’ambiente romano e sa che servirà personalità. Nella presentazione ufficiale non nasconde le ragioni della propria scelta: alla Roma occorre un allenatore che non si accontenti mai, che voglia migliorare continuamente la squadra e i suoi interpreti.

Gasperini accetta la sfida. Non arriva a Roma con la presunzione di poter ripetere automaticamente quanto fatto a Bergamo. Sa che ogni ambiente ha le proprie caratteristiche, le proprie aspettative e le proprie difficoltà. La prima stagione è soprattutto un periodo di ambientamento e di conoscenza reciproca. Il tecnico deve comprendere la realtà romanista, individuare gli uomini sui quali costruire il progetto e trasferire alla squadra i propri principi.

Non è un lavoro semplice. La Roma ha bisogno di ritrovare continuità, identità e ambizione. Gasperini porta idee precise, anche nelle richieste relative alla composizione della rosa. Cerca giocatori capaci di sostenere ritmi elevati, di interpretare le diverse fasi della partita e di adattarsi a un sistema nel quale ogni componente deve partecipare al lavoro collettivo. La squadra cresce. Cresce nella personalità, nella convinzione dei propri mezzi e soprattutto nella qualità del gioco espresso.

La Roma torna a essere protagonista e si inserisce in una competizione di vertice che restituisce interesse e prestigio anche al calcio della Capitale. Da tempo non si assisteva a una presenza così significativa delle due squadre romane nel panorama della Serie A. Ma è soprattutto la dimensione europea a offrire una fotografia particolarmente interessante del lavoro di Gasperini.

Parigi, la prova che vale più di un risultato

E veniamo alla partita che ha suggerito queste riflessioni. Il 25 novembre 2026, al Parco dei Principi, la Roma affronta il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, campione d’Europa e una delle espressioni più importanti del calcio internazionale. Il risultato finale è 2-2. Ma, al di là del punteggio, è il modo in cui la squadra giallorossa affronta la partita a colpire.

Confesso che, guardando quella gara, mi sono stropicciato gli occhi. La Roma non si presenta a Parigi per limitare i danni, per difendersi e sperare in qualche episodio favorevole. Scende in campo con la propria identità, con le proprie convinzioni, con la volontà di misurarsi alla pari con una formazione di grandissimo livello. Pressing, aggressività, intensità, ricerca del recupero immediato del pallone. Ma anche qualità tecnica, coraggio nelle scelte e capacità di occupare gli spazi. Soprattutto nel primo tempo, i giallorossi riescono a prendere il sopravvento in diversi momenti della gara, mettendo in difficoltà una squadra abituata a comandare il gioco e a imporre il proprio ritmo.

Questa è la cosa che più mi ha colpito. Non tanto il risultato, pur importante, quanto la personalità con la quale la Roma ha affrontato il confronto. Si poteva riconoscere chiaramente la mano dell’allenatore. Una squadra organizzata, consapevole, che sa cosa vuole fare e che non rinuncia alle proprie idee nemmeno davanti a un avversario di straordinario valore. Al termine della partita c’è stato anche il bel momento dell’abbraccio tra Gasperini e Luis Enrique. I complimenti reciproci, le parole scambiate e quel riconoscimento di aver assistito a una bella gara.

Il tecnico spagnolo ha manifestato pubblicamente la propria ammirazione per il gioco della Roma. Non un complimento di circostanza, ma il riconoscimento di chi aveva appena affrontato una squadra capace di metterlo seriamente in difficoltà. Anche Gasperini ha restituito il complimento, riconoscendo il valore del PSG e la qualità del lavoro di Luis Enrique. È stato un confronto tra due allenatori che, pur partendo da esperienze e percorsi differenti, condividono una convinzione fondamentale: il calcio deve essere propositivo, deve cercare il dominio della partita attraverso il gioco e non può ridursi alla semplice gestione del risultato.

Quel ragazzo di Pescara aveva già tutto dentro

Riguardando oggi il percorso di Gian Piero Gasperini, dalla Juventus giovanile a Crotone, da Genova all’esperienza poco fortunata con l’Inter, fino al capolavoro di Bergamo e alla nuova avventura romana, mi torna alla mente quel centrocampista che avevo conosciuto tanti anni fa. Rivedo la sua capacità di leggere le partite, di interpretare gli avversari, di comprendere prima di altri dove sarebbe potuta svilupparsi una determinata situazione di gioco.Sono trascorsi tanti anni, sono cambiate le squadre, i campionati, i calciatori e persino il modo di intendere il calcio.

Ma quella qualità è rimasta. Gasperini ha trasformato l’intelligenza calcistica del giocatore in un metodo di lavoro, in una filosofia, in un’identità tecnica che oggi riconosciamo nelle sue squadre. Ha dimostrato che per ottenere risultati importanti non è indispensabile partire sempre dai grandi nomi. Occorre avere idee, sapere scegliere gli uomini, convincerli del proprio progetto e lavorare quotidianamente per migliorarli. La sua carriera è la dimostrazione di quanto possano contare la competenza, la determinazione e la coerenza professionale.

Da direttore sportivo e generale, dopo tanti anni trascorsi nel calcio, ho sempre pensato che una delle qualità più importanti per chi lavora in questo mondo sia saper riconoscere le persone prima ancora dei risultati. A volte bastano uno sguardo, una lettura della partita, un atteggiamento in campo per intuire che un calciatore possiede qualcosa di speciale.

Con Gian Piero Gasperini, a distanza di tanti anni, posso dire che quella sensazione era giusta.E oggi, vedendo la sua Roma giocare a Parigi alla pari con i campioni d’Europa, mi fa particolarmente piacere constatare quanto lontano sia arrivato quel ragazzo del Pescara.

Il calcio, quando è interpretato con intelligenza, passione e competenza, finisce sempre per restituire ciò che gli hai dato. E Gian Piero Gasperini, al calcio, ha dato davvero tanto.