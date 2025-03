Quero Chiloiro, a Matera il 31° Trofeo dell’Amicizia

Le società coinvolte, oltre alla Quero-Chiloiro e alla Pegasus Gym Panettieri, saranno l’Authentic gym Fasano, la Pugilistica Martina Franca, la Pugilistica Castellano Mottola, la Black corner Team Carrescia, la Wellness revolution Pisticci e il Gruppo Sportivo Fiamme ore sezione giovanile Brindisi

Si svolgerà a Matera questo sabato 22 marzo il consueto appuntamento con il trofeo dell’amicizia organizzato dalla società di pugilato tarantina, la Quero-Chiloiro, che da trentuno edizioni itinera nelle sedi delle società amiche gemellate sul territorio pugliese e lucano che ne ospitano il “ring”.

Secondo round nel centro lucano di questo mese per i pugili tarantini nella palestra della Pegasus gym dell’ex pugile della Quero, Luciano Panettieri, che ha costruito la bella realtà sportiva in via del Commercio a Matera, dove si svolgerà la manifestazione pugilistica. A partire dalle ore 17.00, il primo gong sarà dedicato ai piccoli atleti che parteciperanno alle sette gare giovanili di sparring-io, alle quali seguiranno gli incontri dei grandi, in dodici match di pugilato olimpico.

Le società coinvolte, oltre alla Quero-Chiloiro e alla Pegasus Gym Panettieri, saranno l’Authentic gym Fasano, la Pugilistica Martina Franca, la Pugilistica Castellano Mottola, la Black corner Team Carrescia, la Wellness revolution Pisticci e il Gruppo Sportivo Fiamme ore sezione giovanile Brindisi. Tra i pugili tarantini in gara, accompagnati dal maestro Cataldo Quero, negli élite Davide Donvito (65 kg), Marco Vezzoli (65 kg), Michele Traversa (60 kg), negli aunder 19 Antonio Laguardia (60 kg) e negli under 17 Vittorio Ardito (66 kg); parteciperanno invece allo sparring-io gli allievi Lorenzo Tramontano, Nicholas Acquaro e Francesco Musciacchio, mentre per i canguri Alessandro Locapo, Mattia Corvace, Nathan Catapano e Francesco Tramontano.

Per i baby-pugili della Quero-Chiloiro l’appuntamento sarà anche fissato per la domenica mattina del 23 marzo, a partire dalle ore 10.00 presso la scuola Don Luigi Sturzo di Grottaglie, dove si svolgerà il primo criterium giovanile regionale, costituito da diverse attività a seconda della fascia di età che va dai 5 ai 13 anni, per le quali si seguono modelli di gara in cui sono previsti esercizi ludico-motori e fasi tecnico-tattiche specifiche. Nel pomeriggio della stessa domenica, l’élite tarantino 65 kg Antonio Di Carlo disputerà un match nell’altro evento organizzato dalla scuola di pugilato Team Zinfo a Pisignano, in provincia di Lecce, presso la palestra Black gym.