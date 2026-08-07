Quero Chiloiro, Boxing under the sky: la terza edizione a Torre Canne

La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento dell’estate fasanese, è organizzata grazie alla consolidata sinergia tra la storica società tarantina Quero-Chiloiro e la dinamica realtà della Authentic Gym Fasano

Ultimo imperdibile appuntamento sportivo sul territorio prima della pausa per le ferie di Ferragosto, domenica 9 agosto, con la grande boxe olimpica e professionistica che torna a infiammare il pubblico con la terza edizione di “Boxing under the sky”. La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento dell’estate fasanese, è organizzata grazie alla consolidata sinergia tra la storica società tarantina Quero-Chiloiro e la dinamica realtà della Authentic Gym Fasano, guidata dal tecnico Vito Potenza. Una cooperazione che si rinnova nel segno della crescita del pugilato sul territorio pugliese.

L’evento si svolgerà nella splendida cornice del Lungomare via Eroi del Mare a Torre Canne, con l’inizio dei match fissato per le ore 20:30.

I due match clou dell’evento, nel segno della grande boxe professionistica, vedranno protagonisti due pugili di punta della scuderia Quero: il supermedio Ivan Gimmi, 25enne idolo di casa, imbattuto con un record di 5 vittorie (3 delle quali per KO) e allenato proprio da Vito Potenza, che salirà sul ring per un test importante della sua carriera, in cui affronterà l’esperto 32enne ungherese Gyorgy Mizsei, veterano del ring con ben 90 match all’attivo disputati a partire dal 2012; mentre il mediomassimo Christian Ressa, 27enne barese, con un record di 2 vittorie (1 KO) e 1 sconfitta, e seguito a Capurso dal tecnico ed ex pugile della Quero-Chiloiro, Marco Boezio, incrocerà i guanti con un altro ostico pugile ungherese, il 32enne Richard Vaczi, forte di 13 match professionistici nel suo background.

Il cartellone dilettantistico comprenderà ben 11 sfide ad alta intensità, che arricchiranno il programma del sotto-clou di boxe maschile e femminile. Tra i match più attesi, fari puntati sulla beniamina locale Angelica Semeraro (Elite 60 kg), pronta a dare battaglia sul ring di casa contro un’agguerrita avversaria abruzzese, mentre sarà altrettanto interessante il derby tarantino rosa nella categoria Elite 65 kg, che vedrà contrapposte Angelica Limone e la studentessa universitaria Claudia Porfiri. Spazio alle promesse fasanesi della Authentic Gym con Riccardo Garofalo (Elite 65 kg), Onofrio Giangrande (Elite 70 kg) e l’Under 19 Mattia Tarì (70 kg). Mentre della Quero-Chiloiro si schiereranno i giovani talenti tarantini Andrea Kacaj (Under 19, 70 kg), Cataldo Motolese (Under 17, 63 kg), Massimo Felone (Under 17 60 kg), Samuele Del Gaudio (Under 17 57 kg) e il giovanissimo Samuel Vitale (Under 15, 52 kg).

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della “noble art” e per i turisti presenti sul litorale, uniti in una notte di sport, passione e adrenalina sotto il cielo stellato di Torre Canne.