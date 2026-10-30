Quero – Chiloiro, il Trofeo Città di Taranto arriva alle XXV edizione

Al via la raccolta fondi per l’ evento di pugilato fissato per Sabato 19 dicembre

L’ASD Pugilistica Quero-Chiloiro di Taranto – fanno sapere – ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere la XXV edizione del Trofeo Città di Taranto, in programma sabato 19 dicembre 2026 al PalaMazzola.

L’obiettivo – sottolineano – è raccogliere 30.000 euro in 80 giorni per mantenere gratuito l’ingresso del pubblico e alzare la qualità della serata: produzione, accoglienza degli atleti internazionali, diretta televisiva.

La campagna è online all’indirizzo https://campagnacrowdfunding.com/c/trofeo-taranto



Il match clou vede Giovanni “Nino” Rossetti, 26 anni, tarantino, pugile della Quero-Chiloiro, difendere il Titolo Italiano dei pesi medi contro il lombardo Simone Brusa. Rossetti è quattro volte campione italiano ed è stato campione del Mondo Youth UBO e campione del Mediterraneo WBA. In programma anche cinque match internazionali. Apre la serata la sfilata di moda delle studentesse dell’IISS Archimede. L’evento ha il patrocinio del Comune di Taranto e sarà trasmesso in diretta su Studio 100 TV.

“Il 19 dicembre – dice Rossetti -:al PalaMazzola, metto in palio la mia cintura davanti a Taranto, davanti alla mia gente”

La XXV edizione è dedicata a Domenico “Mimino” Chiloiro, cofondatore della palestra, contendente al titolo d’Australia dei pesi piuma nel 1965-66 e Campione d’Europa dei superpiuma nel 1972.

La palestra di Via Emilia 20 – affermano – è stata inaugurata il 10 dicembre 1970 da Vincenzo Quero, che aveva 23 anni, e da Mimino Chiloiro, che ne aveva 31: due pugili che cercavano un posto dove allenarsi e che a Taranto non c’era. Da allora non ha mai chiuso. Vincenzo Quero, oggi Maestro Benemerito, è stato Campione d’Italia dei pesi leggeri nel 1975, battendo Rosario Sanna allo Stadio Salinella di Taranto.

In 56 anni la Quero-Chiloiro ha allenato circa 10.000 pugili, con titoli italiani, europei e mondiali tra dilettanti e professionisti. È stata Società Campione d’Italia FPI nel 2018 e nel 2023, prima su oltre mille società, e ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo. Oggi conta 162 iscritti amatori, di cui 81 under 18, e 60 agonisti FPI, tre dei quali professionisti.

«Sono passati 56 anni dalla nostra fondazione. Da qui sono passati migliaia di ragazzi, tanti li abbiamo tolti dalla strada, molti sono diventati campioni. Ma la vittoria più grande è un’altra: farli diventare uomini», dice Cataldo Quero, responsabile organizzativo della società.

Il Trofeo Città di Taranto – concludono – si è svolto in alcuni dei luoghi simbolo della città, dal Castello Aragonese a Piazza Maria Immacolata, da Piazza della Vittoria alla Rotonda del Lungomare e al PalaMazzola. Le dirette delle passate edizioni hanno superato le 50.000 visualizzazioni.



COME SOSTENERE IL TROFEO

Si può contribuire con una donazione libera da 8 euro oppure scegliere una ricompensa:

– 15 euro: il proprio nome nei crediti ufficiali online della XXV edizione;

– 25 euro: una foto sul ring della Quero-Chiloiro con un campione;

– 50 euro: un allenamento nella palestra di Via Emilia con un campione Quero, come Francesco Magrì o Nino Rossetti;

– 50 euro: il Guantone Sospeso, un mese di palestra pagato a un ragazzo che altrimenti non potrebbe permetterselo;

– 35 e 75 euro: la maglia ufficiale dello Staff del Trofeo e la tuta dei campioni Quero;

– 150 euro: l’Angolo Quero, con la spilla, il nome nell’albo d’oro sul sito della società e il certificato numerato (100 posti);

– 250 euro: il proprio nome o il logo della propria azienda nella Hall of Fame della XXV edizione, affissa per sempre all’ingresso della palestra;

– 500 euro: Sponsor Ufficiale, con logo in tutta la comunicazione, rollup al PalaMazzola e logo sul videowall a bordo ring (fino al 19 dicembre).

L’ingresso alla serata resta gratuito per tutti.

