Dodici atleti pugliesi alla manifestazione “Oltre il ring”, organizzata dalla Pugilistica Sarroch. In evidenza Vittorio Ardito, vincitore nei 70 kg, e le prestazioni di Carparelli e Palmitesta

La boxe come occasione di confronto, crescita sportiva e scambio culturale. È questo il bilancio della trasferta in Sardegna della Quero-Chiloiro, protagonista lo scorso fine settimana della manifestazione “Oltre il ring”, organizzata dalla Pugilistica Sarroch, in provincia di Cagliari.

Dodici giovani pugili under 15, under 17 e under 19 hanno preso parte all’iniziativa, vivendo un’esperienza che ha unito competizione sportiva e condivisione, grazie all’accoglienza della società ospitante. Un confronto interregionale tra Puglia e Sardegna che ha visto il team ionico distinguersi per qualità delle prestazioni e risultati ottenuti sul ring.

La squadra pugliese era composta da otto atleti della Quero-Chiloiro, tre della Boxing Club Lecce e uno della Team Boxe Mesagne. Tra i protagonisti della trasferta spicca l’under 19 Vittorio Ardito, che nei 70 kg ha conquistato la vittoria contro Andrea Cirina della Boxing Club Sassari. Una prova convincente, caratterizzata da determinazione e continuità nell’azione offensiva per tutte e tre le riprese.

Due i pareggi conquistati dagli altri under 19 tarantini. Nei 50 kg Vincenzo Carparelli ha affrontato Omar Badaoui della Boxe Toma, vicecampione italiano 2026, già campione italiano nel 2025 e vincitore del Torneo Nazionale Mura. Carparelli si è distinto per qualità tecnica e capacità di gestire l’avversario. Nei 65 kg Antonio Palmitesta ha invece chiuso in parità il confronto con Fabio Tolu dell’Accademia Pugilistica Sarroch, rispondendo agli attacchi del pugile sardo con un’efficace boxe di rimessa e controllo della distanza.

Da segnalare anche la prova dell’under 17 Massimo Felone, impegnato nella categoria 60 kg. Al suo primo anno di attività agonistica, il giovane tarantino ha affrontato Mattia Vacca dell’Accademia Pugilistica Sarroch, campione italiano nel 2024, cedendo il verdetto ma mostrando carattere e personalità contro un avversario di grande esperienza.

Hanno completato la formazione della Quero-Chiloiro gli under 17 Samuele Del Gaudio (60 kg) e Cataldo Novellino (50 kg), insieme agli under 15 Antonio Attanasio (54 kg) e Pietro Patruno (48 kg). A rappresentare le società Boxing Club Lecce e Team Boxe Mesagne sono stati, rispettivamente, Adrian Sardelli, Andrea Virgulto, Lorenzo Greco e Samuele Zimari.

A guidare gli atleti all’appuntamento sardo i tecnici della Quero-Chiloiro Cosimo Quero e Francesco D’Arcangelo, affiancati da Simone Mannino della Boxing Club Lecce.

Al di là dei verdetti, “Oltre il ring” si è confermato un’importante occasione di crescita per i giovani pugili, chiamati a misurarsi con avversari di altre realtà sportive e a vivere la boxe anche come strumento di incontro, conoscenza e condivisione.