Questione Cardinale

La proprietà del Milan. Legends Global. Gli impianti sportivi dopo i Giochi del mediterraneo. Perché Taranto può rappresentare un modello virtuoso nel panorama sportivo italiano? Alcune considerazioni di CosmoPolis

Taranto, lo sport cerca un futuro. La strutture ci sono, adesso servono idee, investitori e manager. Dall’esperienza di Gerry Cardinale e dal modello Legends Global una possibile strada per trasformare gli impianti sportivi tarantini in un’opportunità di sviluppo economico, occupazionale e sociale.

Dove si sta indirizzando il calcio italiano? La domanda nasce spontanea dopo l’intervista rilasciata sabato scorso alla Gazzetta dello Sport da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ma la riflessione che ne scaturisce finisce inevitabilmente per coinvolgere l’intero sistema sportivo nazionale. E, scendendo di qualche gradino, anche realtà territoriali come quella tarantina, che oggi si trovano davanti a un’occasione importante, forse irripetibile.

Cardinale ha messo sul tavolo questioni che meritano attenzione. Il calcio italiano deve recuperare il divario economico che lo separa dai principali campionati europei. Non bastano più i ricavi derivanti dai diritti televisivi e dagli incassi al botteghino. Gli stadi, da soli, non sono sufficienti a garantire quella sostenibilità finanziaria necessaria per competere stabilmente con le società più importanti d’Europa. Occorre ripensare il modello di business, diversificare le entrate, valorizzare gli impianti e trasformarli in luoghi capaci di produrre ricchezza anche al di fuori delle partite.

È proprio in questa direzione che si inserisce l’esperienza di Cardinale nel mondo degli investimenti sportivi e il riferimento a Legends, società internazionale della quale fu tra i protagonisti della fondazione e che oggi opera nel settore della gestione degli impianti, dell’organizzazione degli eventi, delle esperienze per gli spettatori e dello sviluppo commerciale delle grandi strutture sportive. Un modello che ha dimostrato come uno stadio moderno possa diventare molto più di un semplice terreno di gioco: un centro di attività, relazioni, intrattenimento e produzione di ricavi.

Una filosofia che trova ulteriore riscontro nel progetto del nuovo stadio milanese, portato avanti con la partecipazione di Milan e Inter, e nella prospettiva di realizzare un sistema di infrastrutture e servizi capace di generare valore ben oltre i novanta minuti di una partita. Ma perché un modello di questo genere non potrebbe trovare applicazione, con le dovute proporzioni, anche a Taranto?

La città dispone oggi di un patrimonio impiantistico che fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare. I Giochi del Mediterraneo hanno rappresentato un’occasione straordinaria per riqualificare e realizzare strutture sportive all’avanguardia. Lo stadio Iacovone, gli impianti di contorno e le altre infrastrutture interessate dagli interventi costituiscono una dotazione che potrebbe consentire a Taranto di proporsi come punto di riferimento per manifestazioni sportive, eventi internazionali, attività agonistiche e iniziative capaci di coinvolgere un pubblico ben più ampio di quello strettamente cittadino.

Il problema, tuttavia, è sempre lo stesso: realizzare le strutture è soltanto il primo passo. La vera sfida comincia quando bisogna farle funzionare, renderle economicamente sostenibili e inserirle in una programmazione capace di garantire continuità.

Da questo punto di vista, l’interesse manifestato da Legends Global rappresenta un elemento da non sottovalutare. Il gruppo avrebbe richiesto una serie di relazioni e documentazioni utili a valutare i possibili ritorni economici di un eventuale investimento. Non si tratterebbe soltanto della gestione dello stadio Iacovone, ma di un progetto più ampio, destinato a coinvolgere anche altri impianti cittadini e a costruire un sistema integrato di attività sportive, commerciali e di intrattenimento.

È un passaggio importante, perché introduce finalmente una prospettiva diversa: non limitarsi a cercare qualcuno che apra e chiuda gli impianti, ma individuare un soggetto capace di investire, programmare, attrarre eventi, sviluppare relazioni commerciali e costruire un’organizzazione manageriale all’altezza delle opportunità disponibili.

Naturalmente, non bisogna confondere l’interesse preliminare con un investimento già deciso. Occorrono valutazioni economiche, garanzie, progetti sostenibili e una collaborazione istituzionale credibile. Ma sarebbe un errore lasciare cadere una simile opportunità senza averne esplorato fino in fondo le potenzialità. Anche perché il quadro attuale non invita all’ottimismo.

A circa sessanta giorni dalla conclusione dei Giochi, gli impianti, con l’eccezione dello Iacovone, utilizzato dal Taranto e interessato anche dagli appuntamenti di calcio femminile programmati dalla Federcalcio, risultano sostanzialmente inattivi. Un evento tennistico, che avrebbe potuto rappresentare un primo banco di prova per la capacità della città di attrarre pubblico e appassionati, non ha prodotto il riscontro sperato.

Sono segnali che devono far riflettere. Non perché si debba pretendere che una struttura appena inaugurata diventi immediatamente un centro di attrazione internazionale, ma perché non può essere questa la prospettiva di impianti realizzati con un investimento pubblico così importante.

Il rischio delle cosiddette cattedrali nel deserto non è una formula retorica. È una possibilità concreta quando alla realizzazione delle opere non segue una strategia di gestione, quando mancano gli eventi, quando non si costruiscono relazioni con le federazioni sportive, con gli organizzatori, con le società e con gli operatori economici.

Taranto avrebbe invece tutte le ragioni per provare a invertire questa tendenza. Un programma pluriennale potrebbe prevedere tornei nazionali e internazionali, ritiri precampionato, manifestazioni federali, competizioni giovanili, appuntamenti di atletica, tennis e altre discipline, senza trascurare concerti, spettacoli ed eventi capaci di utilizzare gli impianti anche al di fuori della dimensione strettamente sportiva.

Tutto questo produrrebbe ricadute che andrebbero ben oltre lo sport: alberghi, ristorazione, commercio, trasporti, servizi e nuove opportunità occupazionali. E soprattutto contribuirebbe a restituire alla città una centralità che Taranto, per storia, tradizione e potenzialità, non dovrebbe avere difficoltà a rivendicare.

Per riuscirci, però, servono competenze. Servono manager che conoscano il mercato degli eventi, investitori disposti a scommettere sul territorio, amministratori capaci di costruire condizioni favorevoli e una visione che superi gli interessi contingenti e le divisioni locali.

Il calcio, in questo scenario, potrebbe rappresentare uno dei motori principali, ma non l’unico. Il rilancio dello sport tarantino non può essere affidato esclusivamente alle sorti del Taranto e alle vicende di una società calcistica. Occorre immaginare un sistema nel quale le diverse discipline possano convivere, crescere e trovare spazi adeguati, facendo degli impianti un patrimonio realmente a disposizione della comunità.

Il tempo, tuttavia, non è infinito. La valutazione dell’eventuale investimento di Legends Global dovrà necessariamente arrivare a una conclusione entro la fine del prossimo mese di dicembre. Sarebbe auspicabile che, prima di quella scadenza, il territorio riuscisse a presentarsi con una proposta seria, documentata e soprattutto condivisa. Lasciare che anche questo interesse si raffreddi, dopo le prime manifestazioni di attenzione, sarebbe un’occasione persa difficile da giustificare.

E qui si arriva al punto più amaro di tutta la vicenda. Taranto ha le strutture, ha una tradizione sportiva, ha un bacino di utenza e dispone di impianti che potrebbero rappresentare il punto di partenza di una nuova stagione. Eppure, il rischio è che tutto questo non basti. Che l’entusiasmo legato ai Giochi del Mediterraneo si esaurisca con la cerimonia di chiusura, lasciando in eredità impianti bellissimi ma privi di una reale prospettiva.

La domanda, allora, non è soltanto se Legends Global deciderà di investire a Taranto. La domanda è se Taranto sarà capace di convincere un grande investitore che qui esistono le condizioni per fare impresa, produrre ricavi, creare occupazione e costruire futuro. Perché, alla fine, il problema non è la mancanza di strutture. Non sono le idee che mancano, né le opportunità. Mancano gli investitori, i manager e, soprattutto, una classe politica adeguata alla sfida che abbiamo davanti.

Ti pare poco? È questa, purtroppo, la triste considerazione con cui rischia di confrontarsi ancora una volta la città. E sarebbe davvero un peccato se, dopo aver costruito tanto, Taranto non riuscisse a trovare qualcuno capace di far vivere ciò che è stato realizzato. Perché le cattedrali nel deserto non nascono soltanto quando mancano le risorse per costruire. Nascono soprattutto quando manca la capacità di immaginare e governare il giorno dopo.