Santa Rita Basket, trionfo rossoblù al Palafiom

Sabato scorso la squadra tarantina ha battuto la Magna Grecia Basket Academy Castellaneta

Al Palafiom la squadra allenata da coach Mineo (assistente Nicola Zicari, preparatore fisico Mimmo Santarcangelo) sabato sera, ha superato con merito la Magna Grecia Basket Academy Castellaneta con il punteggio finale di 80-72. Un successo che assume ulteriore valore considerando le importanti assenze con cui lo staff tecnico tarantino sta facendo i conti. Di fronte a una formazione di ottimo spessore tecnico, indicata alla vigilia tra le favorite del torneo e trascinata dalle prove offensive di Laquintana (24 punti) e Ouatongo (20), il Santa Rita – sottolineano – ha opposto compattezza, ritmo e una prova corale di alto livello.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite, con Castellaneta che scatta sul 15-4 e chiude il primo quarto avanti 18-23 sfoderando percentuali dalla distanza e dominio a rimbalzo. Nel secondo periodo, gli ospiti provano a gestire il margine ma Taranto resta sempre in scia, non permettendo ai favoriti di allungare e andando all’intervallo lungo sul 34-40.La svolta arriva nel terzo quarto: i padroni di casa aumentano l’intensità difensiva, gestendo anche la situazione falli di Goi, tenuto precauzionalmente a riposo per tutta la frazione dopo il terzo fallo, e ricuciono lo strappo.A 3’15” dalla sirena del terzo periodo arriva il primo sorpasso tarantino (50-49), preludio di un equilibrio che segnerà il resto della gara. Negli ultimi minuti – fanno sapere – le giocate decisive di Goi (20 punti), Tomic (19), Sanchez (16) e le due triple pesanti di Bianchi spezzano però la parità e consegnano l’80-72 ai padroni di casa.

Tra gli aspetti positivi della serata, spicca certamente la prova convincente dei giovanissimi tarantini impiegati da coach Mineo, scesi in campo con personalità e capaci di dare un contributo concreto nei momenti più delicati del match, sostenuti dall’entusiasmo del pubblico del Palafiom. Il calendario – concludono – prevede ora un turno di riposo per il Santa Rita Basket, utile per recuperare energie e infortunati.Il ritorno in campo è fissato per sabato 28 novembre, nuovamente in casa, nella sfida contro la Virtus Matera.