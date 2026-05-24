Silvano Ramaccioni, l’architetto del Milan che dominò il calcio mondiale

Il Milan berlusconiano non fu soltanto una squadra vincente: fu un’idea di calcio totale, organizzata in ogni dettaglio. In quel sistema Ramaccioni divenne una figura essenziale. Prima direttore sportivo, poi team manager e uomo di fiducia del presidente. Era lui il collegamento quotidiano tra Casa Milan, Centro Sportivo Milanello e il vertice societario. Le telefonate notturne con Berlusconi sono rimaste celebri: dopo la mezzanotte il presidente voleva conoscere tutto, dagli umori dello spogliatoio ai dettagli degli allenamenti. Ramaccioni diventò l’interprete perfetto tra la visione del patron e la realtà quotidiana della squadra

Il percorso umano e professionale di Silvano Ramaccioni attraversa quasi mezzo secolo di calcio italiano e coincide con l’evoluzione stessa della figura del direttore sportivo. La sua storia non è soltanto quella di un dirigente vincente, ma di un uomo che ha saputo interpretare il calcio come cultura, osservazione, intuito e relazioni umane.

Nato e cresciuto a Città di Castello, Ramaccioni si avvicina giovanissimo al pallone. Compresa presto l’impossibilità di sfondare come calciatore, sceglie un’altra strada: quella dell’organizzazione, della scoperta dei talenti, della costruzione delle squadre. A soli diciotto anni è già segretario e poi direttore sportivo dei biancorossi della sua città. Otto anni di apprendistato autentico, consumati tra campi polverosi, categorie minori e viaggi infiniti in un’Italia calcistica che stava cambiando pelle.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta nasce infatti una nuova figura professionale: il direttore sportivo moderno. Fino ad allora il mercato era affidato soprattutto a mediatori, conoscenze personali e trattative improvvisate. Le società iniziano invece ad avvertire la necessità di un professionista stabile, competente, capace di conoscere profondamente le categorie, intuire il talento e fungere da collegamento tra presidente, allenatore e squadra.

Ramaccioni appartiene alla generazione pionieristica di questi uomini di calcio. Non lavora dietro una scrivania, ma lungo i bordi dei campi di provincia, dove osserva giocatori sconosciuti con l’occhio di chi sa leggere il futuro. È lì che costruisce la sua reputazione. Dopo l’esperienza al Cesena, allora rivelazione della Serie A del presidente Manuzzi, arriva nel 1975 la grande occasione con il Perugia Calcio. In Umbria nasce il sodalizio con Ilario Castagner, altro innovatore del calcio italiano. Insieme costruiscono il “Perugia dei miracoli”, una squadra entrata nella storia per quella stagione da imbattuta conclusa al secondo posto in Serie A.

Quel Perugia non nasce dalla ricchezza economica, ma dalla competenza. Ramaccioni sceglie uomini prima ancora che calciatori: valorizza giocatori esperti da rilanciare e giovani ancora sconosciuti, costruendo un gruppo compatto e moderno. Da Walter Novellino a Michele Nappi, da Piero Frosio a Nello Malizia, da Antonio Ceccarini a Salvatore Bagniquel Perugia rappresenta una delle più straordinarie opere calcistiche dell’epoca.

In quegli anni il direttore sportivo è una figura centrale. Il presidente si affida al suo giudizio, l’allenatore condivide con lui la costruzione tecnica della squadra. Non esistono ancora le ingerenze pervasive di procuratori, intermediari e consulenti esterni. Il calcio parla ancora la lingua del “calcese”, quella fatta di esperienza, intuito e relazioni dirette. E Ramaccioni quella lingua la conosce perfettamente. Le sue qualità vengono notate ovunque. Persino Corrado Ferlaino tenta di portarlo al Napoli. Ma nel 1982 arriva la chiamata destinata a cambiare la sua vita: il Milan, allora in Serie B sotto la gestione di Giussi Farina.

Ramaccioni accetta una sfida difficile, quasi impopolare. Ma quella scelta si rivelerà l’anticamera del Milan più forte della storia. Con l’arrivo di Silvio Berlusconi nasce un nuovo modello calcistico, visionario e rivoluzionario. Berlusconi aveva promesso di fare del Milan il club più forte del mondo. E mantenne quella promessa.

Il Milan berlusconiano non fu soltanto una squadra vincente: fu un’idea di calcio totale, organizzata in ogni dettaglio. In quel sistema Ramaccioni divenne una figura essenziale. Prima direttore sportivo, poi team manager e uomo di fiducia del presidente. Era lui il collegamento quotidiano tra Casa Milan, Centro Sportivo Milanello e il vertice societario.

Le telefonate notturne con Berlusconi sono rimaste celebri: dopo la mezzanotte il presidente voleva conoscere tutto, dagli umori dello spogliatoio ai dettagli degli allenamenti. Ramaccioni diventò l’interprete perfetto tra la visione del patron e la realtà quotidiana della squadra. Uomo di equilibrio, discrezione e competenza, fu un punto di riferimento per allenatori del calibro di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti.

La sua forza non risiedeva soltanto nelle capacità organizzative, ma soprattutto nell’umanità. Ramaccioni sapeva parlare con i campioni e con i gregari, comprendere gli equilibri interni, proteggere lo spogliatoio e mantenere stabile l’ambiente. Era il dirigente che viveva il calcio quotidianamente, non soltanto nelle trattative di mercato.

Ed è proprio qui che emerge il confronto con il calcio contemporaneo. Oggi la figura storica del direttore sportivo appare profondamente ridimensionata. Il potere crescente dei procuratori, degli intermediari e delle strutture finanziarie ha modificato radicalmente il sistema. Il mercato spesso sfugge alle logiche tecniche e sportive per inseguire interessi economici e dinamiche mediatiche.

Il direttore sportivo di una volta era un uomo di campo, oggi rischia talvolta di diventare un semplice gestore burocratico. Si è perso, almeno in parte, quel rapporto diretto tra presidente, allenatore e dirigente che aveva consentito la nascita di squadre irripetibili come il Perugia dei miracoli o il Milan berlusconiano.

Quando Ramaccioni lascia il Milan, dopo oltre vent’anni di successi straordinari, comprende probabilmente che il calcio sta entrando in una nuova epoca. Nonostante le richieste ricevute, anche dal Perugia, sceglie di fermarsi. Non soltanto per fedeltà ai colori rossoneri e a ciò che aveva rappresentato l’esperienza con Berlusconi, ma anche perché il mondo del calcio stava cambiando troppo velocemente, smarrendo quella dimensione umana e professionale che aveva caratterizzato la sua generazione.

La parabola di Silvano Ramaccioni racconta dunque molto più di una carriera dirigenziale. Racconta un calcio nel quale competenza, intuito e relazioni umane erano ancora centrali. Un calcio nel quale il direttore sportivo non era un personaggio marginale, ma l’architetto silenzioso delle grandi squadre.