SS Taranto, Francesco Montervino nuovo direttore sportivo

La sua nomina arriva dopo l’esonero di Mister Giuliatto e Danilo Pagni. Riportiamo integralmente la nota

La SS Taranto dà il bentornato a Francesco Montervino nel ruolo di direttore sportivo.

Montervino, nato a Taranto nel 1978, ha già ricoperto il ruolo di ds nei bienni 2014/16 in D e 2020/22 prima in D e poi in C. Le ultime esperienze sono maturate in Puglia con Casarano (2022/24) e Virtus Francavilla (2024/25).

Da giocatore cresce nelle giovanili del Taranto, per poi trasferirsi a Parma (1995/96). Terminata l’esperienza emiliana torna nella sua città per giocare in prima squadra in D, a soli 19 anni, dal luglio al dicembre 1997. La carriera prosegue in importanti piazze come Ancona (1998/2003), Napoli (2003/04 e 2005/09), Catania (gennaio-giugno 2004) e Salerno (2009/14).

A Montervino la società augura di raggiungere in rossoblù le più grandi soddisfazioni.