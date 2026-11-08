SS Taranto, Montervino esonerato

Il direttore sportivo è stato esonerato subito dopo la partita contro lo Squinzano allo Stadio Erasmo Iacovone

È ufficiale. Con un comunicato la SS Taranto annuncia di avere sollevato Francesco Montervino dall’incarico di direttore sportivo.

“A Francesco Montervino – fanno sapere -vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso della sua esperienza rossoblù, con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”

La decisone è arrivata dopo la sconfitta in casa della squadra rossoblù contro lo Squinzano.