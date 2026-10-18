Stadio Ataturk

Tra i partecipanti al sopralluogo è comparso anche il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Una presenza che merita una domanda, non una sentenza. Stando alle informazioni disponibili, Turco non avrebbe partecipato in qualità di responsabile della proprietà dell’impianto, di componente della struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo o di soggetto incaricato delle verifiche tecniche. La sua presenza sarebbe avvenuta a titolo personale, su invito di chi?

Il futuro della casa del Taranto non può essere deciso tra suggestioni, interessi contrapposti e ruoli poco chiari. E quel sopralluogo per il calcio femminile apre più di una domanda.

Ci sono luoghi che, per una città, non sono semplicemente edifici. Sono memoria, appartenenza, identità. Per Taranto, lo stadio Erasmo Iacovone è tutto questo. È la casa del Taranto, la Salinella, il teatro di domeniche indimenticabili, di speranze coltivate e di delusioni condivise. È il vecchio fragore di quei sedili, il furore della tifoseria, quella bolgia rossoblù che per anni ha rappresentato un avversario in più per chiunque scendesse al Salinella.

Lo Iacovone non è soltanto cemento e gradinate. È un pezzo di città. Ed è proprio per questo che il suo presente merita attenzione e il suo futuro pretende chiarezza.

La ristrutturazione legata ai Giochi del Mediterraneo ha restituito all’impianto una nuova prospettiva, inserendolo nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture sportive cittadine. Ma un’opera pubblica non si giudica dalle immagini, dai rendering o dalle dichiarazioni celebrative. Si giudica dalla sua funzionalità, dalla sicurezza, dai risultati conseguiti e, soprattutto, dall’interesse collettivo che è chiamata a servire.Ed è qui che cominciano le questioni.

Ottantadue milioni, trent’anni: chi tutela davvero l’interesse pubblico?

Sul futuro dello Iacovone si confrontano visioni differenti. Da una parte, la prospettiva di una gestione legata a un importante progetto riconducibile ai fratelli Ladisa; dall’altra, la necessità che il Comune difenda fino in fondo il valore di un patrimonio che appartiene alla collettività. Le cifre evocate sono importanti: circa 82 milioni di euro. E la durata trentennale dell’operazione è emersa dalle dichiarazioni pubbliche degli stessi proponenti.

Trent’anni. Un periodo che attraversa intere stagioni politiche e amministrative, che va ben oltre il mandato di qualsiasi sindaco e che potrebbe incidere a lungo sulla disponibilità e sulla gestione di un bene pubblico.

Non è una questione marginale. È il cuore del problema. Sia chiaro: l’investimento privato non è, per definizione, un male. Un progetto imprenditoriale può rappresentare un’opportunità, portare risorse, migliorare i servizi e contribuire allo sviluppo del territorio. Ma nessuna cifra, per quanto imponente, può essere considerata automaticamente sinonimo di convenienza per la comunità.

La domanda è un’altra: quali garanzie avrebbe Taranto? Quali obblighi assumerebbe il privato? Quali ricavi deriverebbero dalla gestione e come verrebbero distribuiti costi e rischi? Quale sarebbe il beneficio concreto per il Comune e per i cittadini, a fronte di un orizzonte temporale tanto esteso?

Il ricorso a finanziamenti bancari, da solo, non dimostra uno squilibrio. Ma nemmeno l’annuncio di un investimento da decine di milioni basta a certificare la bontà dell’operazione. Sono gli atti, il piano economico/finanziario e le condizioni della concessione a dover parlare. Perché il rischio, in operazioni di questa portata, è che la grandezza dell’investimento annunciato finisca per oscurare la domanda più importante: quanto ci guadagna realmente la collettività?

I tifosi possono essere affascinati dalla prospettiva di uno stadio moderno e funzionale. Dalla solidità economica del privato. È comprensibile. Ma l’entusiasmo sportivo non può sostituire la valutazione amministrativa, economica e patrimoniale. La casa del Taranto merita un progetto all’altezza della sua storia, non soltanto una presentazione capace di acquistare consensi. Il Comune ha il dovere di verificare. I cittadini hanno il diritto di conoscere. I proponenti hanno la possibilità di dimostrare, numeri alla mano, la convenienza della propria proposta. Il resto è propaganda, qualunque sia il colore di chi la produce.

Uno stadio rinnovato, ma le carte raccontano anche ciò che manca

C’è poi il presente, quello che non si può liquidare con una fotografia del nuovo impianto. Lo Iacovone ristrutturato presenta ancora criticità che hanno inciso sulle condizioni di agibilità. Non si tratta di indiscrezioni raccolte qua e là: le prescrizioni e le questioni da affrontare sono riportate nel verbale della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in nostro possesso. La limitazione temporale richiamata nella documentazione arriva fino al prossimo 4 dicembre.

È un elemento che impone attenzione e rispetto per i fatti. Un impianto sportivo può essere moderno nell’aspetto e avere ancora adempimenti da completare. Non c’è contraddizione: accade che un’opera richieda ulteriori interventi o verifiche prima di poter essere utilizzata in tutte le condizioni previste. Ma proprio per questo occorre distinguere tra la celebrazione dei risultati e la verifica concreta di ciò che resta da fare.

Quali prescrizioni devono essere soddisfatte? Quali interventi sono necessari? Quali soggetti sono chiamati a provvedere e secondo quali tempi? Sono domande alle quali devono rispondere gli atti e gli organismi competenti, non le contrapposizioni politiche.

La sicurezza del pubblico non è una questione di opportunità comunicativa. È un obbligo. E un’opera pubblica può dirsi pienamente valorizzata soltanto quando è utilizzabile secondo le condizioni previste e garantisce le necessarie tutele.

Il calcio femminile, un’occasione da non sprecare

Proprio mentre si discute del futuro dell’impianto, lo Iacovone si affaccia alla possibilità di ospitare appuntamenti di rilievo del calcio femminile: una fase dei playoff internazionali e la finale della Supercoppa italiana. Sarebbe un’opportunità significativa per Taranto. Un’occasione di visibilità, promozione sportiva e valorizzazione di un impianto che ambisce a essere un riferimento ben oltre i confini cittadini.

Il sopralluogo effettuato per valutare l’idoneità dello stadio avrebbe fatto emergere alcune criticità. Per conoscerne esattamente la portata occorre attenersi alle risultanze ufficiali e alle indicazioni dei soggetti competenti. Se si tratta di questioni risolvibili in tempi compatibili con gli eventi, sarebbe auspicabile che si lavorasse rapidamente per superarle, naturalmente nel rispetto di ogni prescrizione di sicurezza.Taranto non può permettersi di perdere opportunità per inerzia. Ma neppure può pensare di affrontare le difficoltà tecniche con leggerezza.

L’obiettivo dovrebbe essere comune: mettere lo Iacovone nelle condizioni di ospitare manifestazioni importanti, garantendo le necessarie verifiche e facendo in modo che la città possa beneficiare di questa opportunità. Fin qui, una vicenda sportiva e amministrativa che dovrebbe trovare il proprio sviluppo nella collaborazione istituzionale. Poi, però, c’è un dettaglio che dettaglio non è.

Mario Turco al sopralluogo. Invitato da chi? E soprattutto, in quale veste?

Tra i partecipanti al sopralluogo è comparso anche il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Una presenza che merita una domanda, non una sentenza. Stando alle informazioni disponibili, Turco non avrebbe partecipato in qualità di responsabile della proprietà dell’impianto, di componente della struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo o di soggetto incaricato delle verifiche tecniche. La sua presenza sarebbe avvenuta a titolo personale, su invito di chi?

E allora, inevitabilmente, viene da chiedersi: per quale ragione? Il senatore aveva tutto il diritto di partecipare a un incontro al quale fosse stato invitato. Nessuno può contestargli, in quanto tale, la facoltà di interessarsi alle vicende della città. Ma il diritto di esserci non cancella la legittimità di una domanda sulla funzione della sua presenza.

Il sopralluogo riguardava l’idoneità di un impianto comunale a ospitare eventi sportivi. Vi partecipavano soggetti istituzionalmente e tecnicamente interessati alla questione. Quale contributo specifico era chiamato a offrire un parlamentare presente a titolo privato? La sua partecipazione aveva una finalità di interlocuzione politica oppure era una semplice presenza personale?

Non abbiamo elementi sufficienti per stabilirlo. E proprio per questo non intendiamo inventare risposte. Ma non intendiamo neppure fingere che la questione non esista. C’è un altro elemento che, nel contesto cittadino, può essere ricordato senza attribuirgli significati che non sono dimostrati. Durante la campagna elettorale per le amministrative, Mario Turco era stato visto più volte accanto a Montervino, oggi direttore sportivo del Taranto. Una frequentazione pubblica che, da sola, non prova alcunché sulle ragioni del sopralluogo e non autorizza a ipotizzare accordi o collegamenti. Eppure, di fronte alla presenza del senatore a un incontro tecnico-sportivo, è inevitabile che qualcuno si domandi se vi sia una ragione ulteriore rispetto al semplice interesse personale.

È una domanda. Non una conclusione. Non sappiamo se Turco sia stato invitato per una specifica ragione politica, se abbia accolto un invito di cortesia oppure se la sua presenza sia nata da altre circostanze. Non disponiamo di elementi per affermare che vi sia stato un ruolo concordato, né per sostenere che abbia partecipato senza invito.

Possiamo però chiedere che sia chiarito il senso di quella partecipazione. Perché, quando si parla di un bene pubblico, la trasparenza dei ruoli è importante quanto la trasparenza delle decisioni. E quando un rappresentante politico prende parte a un incontro dal quale non emerge un suo incarico tecnico o amministrativo, spiegare il perché della presenza può contribuire a evitare equivoci. Nessuna accusa, dunque. Ma neppure domande vietate.

La politica dei meriti e il rischio di confondere i ruoli

La vicenda dello Iacovone si inserisce in una stagione nella quale le opere legate ai Giochi del Mediterraneo sono diventate anche terreno di confronto politico. Rivendicazioni, dichiarazioni e attribuzioni di meriti hanno accompagnato il percorso di realizzazione degli interventi.

È fisiologico che la politica discuta dei risultati. È meno utile che ogni passaggio venga trasformato in una contesa per conquistare visibilità. Le opere pubbliche non appartengono a una parte politica. Non appartengono a chi taglia il nastro, a chi rivendica il finanziamento o a chi riesce a guadagnare spazio nelle fotografie di un sopralluogo. Appartengono ai cittadini, che ne sostengono i costi e ne devono ricevere i benefici.

Lo stesso vale per le proposte private. Un progetto va valutato per quello che contiene, non per la capacità del proponente di raccogliere consensi. E un esponente politico va giudicato sulla base delle sue azioni documentate, non delle congetture che la sua presenza può alimentare. È una distinzione necessaria, soprattutto quando si intrecciano sport, interessi economici e relazioni politiche. La città non ha bisogno di sospetti trasformati in certezze. Ha bisogno di domande precise, risposte verificabili e scelte comprensibili.

Lo Iacovone appartiene ai tarantini

Alla fine, il punto è tutto qui. Lo Iacovone è un patrimonio comunale, la casa del Taranto e una risorsa potenzialmente importante per lo sviluppo sportivo e turistico della città. Il suo futuro non può essere affidato agli slogan, né condizionato dalle convenienze del momento.

Un progetto da 82 milioni e con un orizzonte trentennale merita una valutazione rigorosa. Le criticità riportate nel verbale della Commissione di vigilanza devono essere affrontate con serietà. Le opportunità offerte dal calcio femminile vanno perseguite, se compatibili con le prescrizioni e le necessarie autorizzazioni. E le presenze nei luoghi in cui si discutono questioni pubbliche devono essere accompagnate da ruoli comprensibili.

Quanto a quella di Mario Turco, resta una domanda alla quale non intendiamo sostituire una nostra supposizione: quale ragione lo ha portato a quel sopralluogo? Forse la risposta è semplice. Forse esiste una spiegazione che ancora non conosciamo. Saranno gli interessati, se lo riterranno opportuno, a chiarirlo. Nel frattempo, una certezza rimane: lo stadio non appartiene a chi riesce a essere presente a un incontro, a chi propone di gestirlo per trent’anni o a chi rivendica un merito politico.

Lo Iacovone appartiene a Taranto. E Taranto ha diritto di sapere quali scelte vengono compiute nel suo interesse, quali condizioni vengono proposte e quali responsabilità accompagnano ogni decisione. Perché il tempo può anche essere galantuomo. Ma, prima che arrivi a fare chiarezza, sono i documenti, la trasparenza e il senso delle istituzioni a dover parlare.