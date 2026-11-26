Il 20 e 21 febbraio 2027 il Palaricciardi ospiterà i Campionati italiani assoluti di atletica leggera. Attesi i migliori atleti nazionali a caccia del tricolore

L’appuntamento è fissato per il 20 e 21 febbraio 2027 al Palaricciardi, dove si ritroveranno i migliori atleti italiani per contendersi i titoli tricolori. L’ufficialità è arrivata dal presidente della Fidal Puglia, Eusebio Haliti.

Si tratta di una prima volta storica: mai prima d’ora, infatti, una città del Mezzogiorno aveva ospitato la massima rassegna nazionale indoor di atletica leggera. Un riconoscimento importante per Taranto e per tutto il movimento sportivo pugliese.

L’annuncio arriva a pochi giorni dagli Stati Generali dell’Atletica pugliese, in programma questo sabato, ai quali prenderanno parte i vertici della Fidal, il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

La due giorni del 20 e 21 febbraio rappresenterà anche un passaggio cruciale sul piano agonistico: la manifestazione costituirà infatti l’ultimo banco di prova per gli atleti azzurri in vista dei Campionati europei indoor, in programma a marzo a Valencia.