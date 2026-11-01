Taranto, alla ricerca della continuità

I rossoblu di Luca Tiozzo hanno l’obbligo di vincere per restare in scia a Squinzano, Canosa e Trani

Alla ricerca della felicità che coincide con la continuità. Dopo il successo per 1 a 0 sul Trani, il Taranto cerca i tre punti al Gustavo Ventura contro l’Unione Calcio Bisceglie. Non tragga in inganno che i neroazzurri non abbiano mai vinto tra le mura amiche in cinque gare. Infatti, 11 dei 15 punti sin qui raccolti in dieci giornate è stato ottenuto in trasferta. Proprio il dato statistico delle zero vittorie interne può spaventare il Taranto, che nelle ultime due trasferte ha palesato gravi lacune. Bruciano ancora, infatti, le due sconfitte per 3-0 a Canosa e a Campi Salentina.

Luca Tiozzo, nella conferenza stampa della vigilia, ha chiesto ai suoi di restare concentrati, poiché i 90′ minuti di questo pomeriggio (ore 14.30) costituirà un vero e proprio crocevia per restare agganciati alle tre lepri del campionato. Il tecnico rossoblù potrebbe operare alcuni cambi rispetto a domenica scorsa, dell’undici titolare. Da capire chi possa difendere i pali, se Baietti (impiegato domenica scorsa allo Iacovone) o Lombardo. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco con Hadziosmanovic, Lanzolla, Guastamacchia e Lupo; al centro campo Bonavolontà e Skoric; in avanti sulla tre quarti Falzerano, Taurino e Soldani; alle spalle di uno tra Saraniti e Rajkovic. Nello scorso campionato, il Taranto perse 2 -1 ed è l’ora di pareggiare i conti.