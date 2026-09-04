Taranto, annunciato il nuovo portiere Leonardo Bovi

Con il suo arrivo i portieri a disposizione di Giuliatto sono quattro, di cui due infortunati

Il Taranto ha appena comunicato l’arrivo di un nuovo portiere. Si tratta di Leonardo Bovi, classe 2006. Alto 1 metro e 93, nella passata stagione ha collezionato tre presenze in D con la Varesina.

Adesso gli estremi difensori rossoblù sono quattro, perché oltre a Bovi ci sono: Francesco Baietti, Raoul Lombardo e Tomas Catelli. Gli ultimi due sono infortunati. In particolare, Lombardo potrebbe tornare tra due o tre di settimane, mentre Catelli lunedì prossimo si sottoporrà a un intervento chirurgico nel nosocomio di Castellaneta.